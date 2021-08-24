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Город Рыбинск на карте России

24.08.2021, 11:11, Детали
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Прекрасный город Рыбинск на карте России имеет следующие координаты: 58.05749 и 38.8117. Город располагается в Ярославской области на расстоянии 87 км от города Ярославля, который является областным центром. В городе живет примерно 216 700 людей, что составляет всего 0,15% общего населения государства. Здесь, как и во всей России, используется рубль в качестве основной валюты. Город находится во временной зоне UTC+3 и живет по московскому стандартному времени. Сервис дает возможность не только увидеть город на карте страны, но и выполнить расчет расстояния между разными городами.

Расположение города

На карте страны можно увидеть расположение города и близлежащих населенных пунктов. Поблизости имеются следующие города:

  • Ярославль – 87 км,
  • Череповец – 183 км,
  • Кострома – 174 км,
  • Кимры – 212 км,
  • Вологда – 212 км,
  • Шуя – 231 км и другие.

Также, в городе имеется ряд аэропортов. Основными являются:

  • Аэропорт Туношна в одном часе езды,
  • Аэропорт Череповец, до которого ехать 2 часа,
  • Иваново Южный на расстоянии в 2 часа езды,
  • Международный Аэропорт Шереметьево, до которого ехать 3 часа,
  • Аэропорт Быково, куда доехать на автомобиле можно за 3 часа.

Расположение аэропортов можно посмотреть на карте. Важным моментом является то, что этот город является вторым по размеру в Ярославской области. Город образует городской округ, в котором находиться лишь он один. Географически расположен у слияния рек под названием Черемухи, Волга, Шексны. Город имеет звание «Город трудовой доблести».

Считается, что Рыбинск является приемником поселения под названием Усть-Шексна, располагающегося на ином берегу Волги. Первые исторические упоминания о данном поселении датируются 1071 годом, благодаря чему, Рыбинск входит в пятерку древнейших городов Российской Федерации. Городской статус был получен аж в 1777 году.

Город был крупнейшим центром по торговле зерном, перегрузочным местом Мариинской водной системы. Во время формирования Советского Союза, город развивался за счет увеличения масштабов моторостроения. Завод дожил и до наших дней под названием «ОДК-Сатурн». В далеком 1930 году была построена Рыбинска гидроэлектростанция, что повлекло за собой создание на северо-западе от города Рыбинского водохранилища. Данный водоем является крупнейшим искусственным водоемом на то время.

Переходите на карту России и находите там сей прекрасный город и все близлежащие населенные пункты. Ресурс не только предлагает географическую справку о городе, но и прогноз погоды, расположение основных достопримечательностей.




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