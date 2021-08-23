В Рыбинске продолжается вакцинация от коронавируса

23.08.2021, 15:29, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

На данный момент первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 44 497 человек, что составляет 49% от числа населения, имеющих показания к вакцинации, для получения коллективного иммунитета в пределах муниципального образования.

Прививочная компания продолжается.

Вакцинироваться можно в городских поликлиниках, часть из них ввели прием без предварительной записи. Также поставить вакцину от коронавирусной инфекции без записи можно в трех выездных пунктах:

∙ Общественно-культурный центр (ул. Чкалова, 89) в фойе на первом этаже с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00;

∙ ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) на 2 этаже в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15 до 18 часов;

∙ МФЦ (пр. Батова, 1) ежедневно с 13 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Поликлиники горбольниц № 1 и № 2 ввели график работы кабинетов вакцинации от коронавирусной инфекции без предварительной записи. В некоторых вести прием будут в вечернее время или в выходные дни. Расписание следующее:

Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54)

Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а)

Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а)

Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58)

Вакцинация без предварительной записи:

Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00

Вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00

Обращаться в регистратуру.

Прикрепление к поликлинике не требуется. При этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал госуслуг сохраняется.

На Геопортале Ярославской области можно получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Кроме того, более 300 рыбинцев уже стали участниками акции по стимулированию вакцинации.

322 человека прошли первичную вакцинацию против коронавирусной инфекции – получили первый компонент двухкомпонентной вакцины или однокомпонентный «Спутник Лайт», в сроки проведения стимулирующей акции, которая стартовала 20 августа. По итогам акции победители, которых выберут с помощью программы случайных чисел, получат смартфоны, приглашения в бассейн или театр.

В стимулирующей акции принимают участие только те, кто вакцинируется впервые в срок до 31 августа. Итоги будут подведены по номерам прививочных сертификатов. Победителей акции определят 24 сентября с помощью программы случайных чисел в прямом эфире на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте». В качестве поощрения – мобильные телефоны, приглашения на пятикратное посещение бассейна и на двоих в драматический или кукольный театры.

Пресс-служба администрации города Рыбинска