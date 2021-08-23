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Получить ИНН в электронном виде можно, не посещая налоговой инспекции

23.08.2021, 7:51, Детали
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Пользователи интернет – сервиса «Личный кабинет для физических лиц» (ЛК ФЛ) могут в любое время бесплатно скачать электронное свидетельство о постановке на учет физического лица, подписанное электронной подписью.

Данное свидетельство равнозначно бумажному, полученному в налоговом органе.

Чтобы получить свидетельство в электронном виде, необходимо зайти в свой Личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Во вкладке «Жизненные ситуации» выбрать раздел «Прочие ситуации», затем соответственно «Постановка на учет» и «Получить свидетельство ИНН». Отправить заявление о постановке физического лица на учет, подписав электронной цифровой подписью (ЭЦП), формируемой в Личном кабинете.

Свидетельство о постановке на учет появится в разделе «Профиль», вкладка «Персональные данные». При необходимости его можно скачивать неоднократно.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ярославской области




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