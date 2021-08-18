Вновь вакцинировавшихся рыбинцев поощрят лотереей

18.08.2021, 16:25, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

С 20 по 31 августа в Рыбинске проведут акцию для тех, кто в этот период пройдет первичную вакцинацию любой зарегистрированной в России вакциной.

В качестве поощрения – мобильные телефоны, приглашения на пятикратное посещение бассейна и на двоих в драматический или кукольный театры.

Итоги акции подведут 24 сентября по номерам прививочных сертификатов. Победителей выберут с помощью программы случайных чисел в прямом эфире на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rybadm. Номера сертификатов также будут опубликованы.

– Стимулирующей акцией мы хотим поддержать ответственных и сознательных граждан. Рассчитываем, что в их числе будет много молодежи. Скоро начнется учебный год, и многие высшие и средние учебные заведения будут запрашивать со студентов сертификаты о прививках. Мы предлагаем к вакцинации приятный бонус, – рассказал уполномоченный по вопросам социальной политик и здравоохранения администрации города Рыбинска Константин Ветров.

Получить вакцину от коронавирусной инфекции в Рыбинске можно без записи в трех пунктах:

· Общественно-культурный центр (ул. Чкалова, 89) в фойе на первом этаже с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00;

· ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) на 2 этаже в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15 до 18 часов;

· МФЦ (пр. Батова,1) ежедневно с 13 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

А также пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках по месту жительства по записи в регистратуре или через портал госуслуг. На Геопортале Ярославской области доступна информация обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком.

Пресс-служба администрации города Рыбинска