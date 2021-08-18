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Тендеры на ремонт дорог в Ярославской области

18.08.2021, 13:56, Рекомендуем
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Государство выставляет ограниченные сроки на строительство, ремонт автомобильных дорог, которые надо соблюдать. Реальные победители тендеров дорожное строительство в Ярославской области будут рады помощи серьезных застройщиков. Помимо этого, можно выйти на связь с частными организациями, которым нужны исполнители тендеров. Для этого рекомендуется проштудировать тендеры на выполнение дорожных, земляных работ, которые в большом количестве представлены на профильном сайте «Всем Подряд».

Особенности ресурса

Если же требуется подобрать надежных субподрядчиков для ремонта на дороге, то достаточно оформить заявку на сайте организации. Это отнимет пару минут, но позволит найти профессионалов для выполнения работ. В данном разделе сайта предоставляется информация об актуальных тендерах на строительство, ремонт дорог в Ярославской области. Здесь можно узнать ряд ключевых факторов для сотрудничества, среди которых:

  • Кем выполняется,
  • Сроки проведения,
  • Условия выполнения,
  • Общая стоимость контракта,
  • Наличие обеспечения,
  • Крайние сроки подачи заявок.

Ознакомиться с этой информацией может любой желающий. Для выполнения тендера, рекомендуется изучить его специфику, прочитать профиль заказчика, что позволит понять, стоит ли с ним сотрудничать.

Тендеры на строительство, восстановление дорог для машин в Ярославском регионе

Ежедневно ресурс пополняется различными тендерами с целью улучшения состояния дорог в данном регионе. Наиболее актуальными являются:

  • Проведение капитального ремонта автодороги с восстановлением освещения, устранением неровностей на сумму 4 061 250 российских рублей.
  • Ремонт проездов в д. Новый поселок, расположенной в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района на сумму 1 855 682,48 рублей. Генеральным подрядчиком выступает ИП Новиков Евгений Николаевич.
  • Капитальный ремонт дорог для машинок д. Карабиха ул. Цветочная и проезда до ул. Б. Октябрьская п. Красные Ткачи, Карабихское СП, Ярославский р-н, Ярославской области. Стоимость тендера составляет 4 436 159,33 рублей, а генподрячиком выступает ООО «Авангард».

Это лишь часть имеющихся тендеров. Чтобы ознакомиться с остальными, пройдите регистрацию на сайте Всем Подряд ру. Процесс займет несколько минут, но позволит эффективно использовать возможности сайта. Все желающие смогут быстро подобрать себе тендеры по возможностям, а, также, получить необходимую информацию об их специфике, сроках сдачи.




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