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В Рыбинске завершили очередной этап ямочного ремонта

18.08.2021, 12:29, Новости
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В общей сложности, в рамках контракта, к исполнению которого подрядная организация «НовТех» приступила в начале июля, устранение деформаций и повреждений дорожного полотна выполнено на площади 3 852 квадратных метра.

Ямочный ремонт был выполнен на улицах Батова и Гагарина, Волочаевской, Выборгской, Боткина, Щепкина, Юбилейной, Г.Успенского, Рапова, Волжской набережной, Свободы, Бородулина, Кольцова, Радищева. Общая стоимость контракта – четыре миллиона рублей.

– Ямочный ремонт позволяет поддерживать дороги в нормативном состоянии до того времени, когда ресурсы позволят полностью отремонтировать участок дороги или решить локальную проблему, устранить деформацию покрытия. Всего в этом году в рамках четырех контрактов ямочный ремонт литым и горячим асфальтом, в том числе картами уже выполнен на 13 тысячах квадратных метров городских дорог. В плановом порядке продолжение ямочного ремонта будет проведено осенью, – рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Специалисты подчеркивают, наибольшей деформации дорожное полотно подвергается весной и осенью, когда перепады уличной температуры в ночное и дневное время существенны. Чаще всего деформация появляется на тех участках дороги, где не проводился комплексный ремонт с заменой основания дорожного полотна. Из-за сезонных подвижек грунта в асфальте образуются трещины, в них попадает влага. При чередовании процессов замерзания и оттаивания покрытие разрушается.

При этом дороги, на которых проведен комплексный ремонт, более устойчивы к разрушению. Это улицы Крестовая, Герцена, Ломоносова. К их состоянию нареканий практически нет или они единичны.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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