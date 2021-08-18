Инженеру в Ярославской области в среднем предлагают зарплату 40 тысяч рублей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Инженеру в Ярославской области в среднем предлагают зарплату 40 тысяч рублей

18.08.2021, 7:07, Детали
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Служба исследований hh.ru проанализировала более 44 тысяч вакансий, размещенных в Ярославской области с начала этого года.

Около 6,4 тысяч вакансий – это предложения в профессиональной области «Производство, сельское хозяйство».

Предложения работодателей производственной сферы составили 14,4% от всех размещенных вакансий в регионе. По количеству среди них лидируют вакансии отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (23%). А по специальностям – инженер (21%).

Средняя предлагаемая заработная плата самой востребованной профессии в сфере производства в Ярославской области – инженера – составляет 40 тыс. руб., так же, как и в Ивановской и Костромской областях. Это чуть ниже, чем во Владимирской (45 тыс. руб.), Вологодской (45 тыс. руб.) и Тверской (47,5 тыс. руб.) областях.

46% вакансий для инженеров в Ярославской области подходят для соискателей с опытом работы от 1 до 3 лет. 35% работодателей рассматривают кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет, 3% – более 6 лет. Предложения, не требующие опыта работы, составляют 16%.

Инженерам в регионе в основном предлагается работа на полный день – 98%.

На данный момент на одну размещенную вакансию в производственной сфере приходится всего 1,6 резюме, что свидетельствует о низкой конкуренции на вакансии в пользу соискателя, дефиците кадров. Комфортным является уровень 5-6 резюме на одну вакансию.




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