Здание фабрики-кухни восстановлению не подлежит, утверждают в администрации Рыбинска

12.08.2021, 8:25, Новости

Теги: Администрация, Архитектура, История, Общество, ОДК-Сатурн, Суд

Такое заключение сделали специалисты, изучив технические характеристики, указанные в документации, и при личном осмотре объекта.

Здание фабрики-кухни относится к 1934 году постройки. До 2018 года оно эксплуатировалось ПАО «ОДК-Сатурн», а затем опустело. Тогда пользователь из-за большой изношенности посчитал ремонт и восстановление здания нерентабельным. На момент сноса износ составляет более 60%, сообщает прес-служба администрации Рыбинска.

Пресс-релиз появился после того, как АНО «Наследие Ярославии» предложили не сносить здание (и даже подали исковое заявление в суд против действий чиновников), так как, по их мнению, оно представляет историческую ценность не только как памятник советской эпохи, но и как культурный мемориальный объект. До строительства Дворца культуры моторостроителей (теперь ДК «Авиатор») оно выполняло функцию самого большого общественного здания в городе.

Здесь в 1936 году перед работниками моторостроительного завода выступал Герой Советского Союза летчик Валерий Чкалов, благодарил рыбинцев за мотор к самолету, на котором он совершил первый беспосадочный перелет в США. Летом 1937 года в залах фабрики-кухни писатель Алексей Николаевич Толстой читал главы из романа «Петр I» жителям Рыбинска.

В техническом паспорте от 2003 года, изготовленным филиалом ФГУП Ростехинвентаризация по Ярославской области, отмечено плохое техническое состояние конструктивных элементов здания, сообщают чиновники. Износ бутового фундамента уже тогда составлял 45 %. В связи с этим происходили и продолжаются выпучивания, искривления и выпячивания фундамента, цоколя, стен, зафиксированы множественные трещины и выкрашивание кирпича. В полу – просадки и изломы. Собственник объекта – Росимущество – на тот момент счел ремонт и восстановление здания нецелесообразным, кроме того здание неоднократно выставлялось на торги, но интересантов не нашлось.

– С 2018 года завод перестал эксплуатировать здание, оно стояло без отопления. Имеется разрушение крыши, повлекшие протечки, по стенам и на перекрытиях развился грибок. На сегодня здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, нормам СанПиНа, которые установлены для зданий и помещений с массовым пребыванием людей. Поэтому комиссионно было принято решение о его сносе и дальнейшем использовании земельного участка, – рассказала Наталья Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

В 2021 году разрушающиеся в центре города здание было передано из федеральной в муниципальную собственность. Здание не является памятником ни местного, ни регионального, ни федерального значения и не представляет особой ценности для архитектуры города.

– Заводом в начале 1930-х гг. был возведен и целый ряд объектов общественного назначения. Рядом с главными проходными была построена фабрика–кухня – воплощение новых представлений о быте. Её зал до появления Дворца культуры служил также и для проведения различных мероприятий. Впрочем, сугубо функционалистский облик этого здания, выходящего на главную городскую магистраль – проспект Ленина своим боковым фасадом, сколько-нибудь значительной роли в архитектурном облике города не играл, – так сказано про здание в книге «Рыбинск. Градостроительство и архитектура» (2011 год), авторами которой являются архитектор-рестовратор Наталья Гончарова и кандидат искусствоведения Сергей Овсянников.

Напомним, в настоящее время проводится снос ветхого здания, чтобы на территории перед проходными «ОДК-Сатурн» создать открытый выставочный зал авиадвигателей к 105-летию градообразующего предприятия, входящего в Госкорпорацию «Ростех», а часть территории передать под парковку для автотранспорта заводчан. Юбилей завод отметит в октябре этого года.