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Молодёжная трудовая бригада «Перспектива» помогает ремонтировать социальные объекты

11.08.2021, 17:17, Новости
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20 добровольцев из Ярославля, Тутаева и Рыбинска в течение двух недель будут работать в нашем городе. Сейчас волонтёры ремонтируют помещения в детском доме в микрорайоне Волжский.

Трудовая бригада «Перспектива» — это проект, где молодёжь на добровольной основе занимается ремонтом социально-значимых объектов, квартир ветеранов и пожилых людей, школ, детских садов Ярославской области. В этом году волонтёры выбрали для добрых дел Рыбинск.

— У нас в списке три объекта: ремонт комнат гостиницы Дворца спорта «Метеор», восстановление цоколя и заливка ступеней в спортшколе № 1, покраска пола и стен в спортивном зале и прачечной детского дома «Волжский». С него мы начали свою работу в Рыбинске, — рассказала специалист Ярославского дворца молодёжи Анна Филиппова.

Волонтёры отряда «Перспектива» не первый раз помогают с ремонтами социально-значимых объектов в нашем городе.

— Мы принимали ребят из «Перспективы» в 2015 году. В составе отряда было более 25 человек, в том числе иностранные студенты. Волонтёры помогали ремонтировать спортивные школы, больницу № 4 в Переборах, участвовали в строительстве парк-отеля «Спасское», — прокомментировала заместитель директор департамента, начальник отдела по молодежной политике Ольга Слатимова.

Молодёжная трудовая бригада «Перспектива» существует в Ярославской области с 2004 года. За это время в проекте приняли участие волонтёры из 17 стран, которые благоустроили более 100 объектов.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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