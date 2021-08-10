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Интернет-трафик в День города вырос в несколько раз

10.08.2021, 11:11, Новости
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В минувшую субботу в Рыбинске состоялось празднование 950 лет со дня основания города.

Развлекательная программа проходила сразу на нескольких площадках: территории около Дворца спорта «Полет», на площадях – Дерунова, Красной и Комсомольской, в парках и скверах.

День города в этом году стал необычайно популярным у ярославских абонентов Tele2. 7 августа, в сравнении с обычным выходным днем, на всех локациях мероприятия жители скачали втрое больше интернет-трафика, а звонков совершили больше в два раза. Особенно активно клиенты загружали фото и видео в соцсети, а также пользовались стриминговыми сервисами.

Максимальный всплеск абонентской активности в сети Tele2 был зафиксирован во время концерта Сергея Трофимова и группы Rasa на площади у Дворца спорта «Полет». В течение двух часов – с 19:00 до 22:00, спрос на гигабайты достигал рекордных значений, не уступали ему показатели числа звонков.

На втором месте рейтинга оказалось флайборд-шоу и праздничный фейерверк в акватории реки Волги. Представление проходило с 22:00 до 22:15. Во время него предпочтительным каналом связи у жителей стал мобильный интернет. За 15 минут в Сеть отправились тысячи фото и видео.

Замыкает тройку самых популярных локаций Переборский парк, где в течение дня проходили интерактивные программы для детей. Любопытно, что эта площадка стала самой «говорящей» – здесь гости чаще звонили, чем пользовались интернетом.

В Tele2 отмечают, что даже в условиях высокой нагрузки на сеть клиентам был доступен стабильный доступ к 4G. А путешественники могли оценить качественный сигнал сети по пути к городу. За два года работы оператора в Ярославской области специалисты усовершенствовали покрытие: сегодня услуги компании доступны практически во всех населенных пунктах и в популярных местах отдыха.




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