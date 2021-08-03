Параплан, Covid и фарта

03.08.2021, 16:42, Эксклюзив

Теги: Выборы, Выходной, Политика, Праздник

Даша и Толя познакомились месяц назад, и, хотя до близости дело у них еще не дошло, во время вечерних прогулок они ощущали растущую симпатию друг к другу. И в конце концов молодой человек решился признаться Даше в своих чувствах на дне города, сразу после салюта. Купив стильные джинсы, кроссовки, футболку и пачку самых дорогих презервативов, Толя с нетерпением ждал заветного дня.

И вот наступил праздник. Толя зашел за Дашей в своем новом прикиде, приятно польщенный ее комплиментами о превосходном вкусе и стиле. Даша тоже приоделась – сделала модную прическу, одела салатовый топ и короткую фиолетовую юбку. Весь день они гуляли по набережной, ели мороженое, смотрели на безумные гонки на снегоходах и слушали выступления местных художественных коллективов, и многие прохожие завистливо смотрели им вслед, тихонько говоря про себя «Эх, до чего же красивая пара!».

Так, незаметно наступил вечер и на главную сцену вот-вот должен был выйти хедлайнер мероприятия – Сергей Трофимов, певец редкой красоты и привлекательности. Ребята торопливо пошли занимать места поближе к сцене. Пропустив Дашу вперед, Толя уверенно шагнул к металлоискателю, но тут он почувствовал, как его плечо обхватила чья-то тяжелая рука в кевларовой перчатке. Обернувшись, Толя увидел огромного ОМОНовца в бронежилете, с автоматом, резиновой дубинкой и запотевшим забралом. Глухим, почти замогильным голосом, ОМОНовец потребовал у Толи предъявить QR-код о вакцинации. Толя побледнел…

Вакцинироваться он вовсе не хотел и не думал, что из-за этого у него могут быть какие-то проблемы в своем родном городе. Через минуту до ОМОНовца дошло, что заветного кода у парнишки нет, и легким движением руки и дубинки он отшвырнул Толю в толпу непривитых граждан.

Концерт начался, но Толе было не до Трофима. Встав у ограждения между фан-зоной и зоной плебеев, он наблюдал, как потные очкастые бюджетники нахально пялятся на Дашины прелести и пытаются завести с ней непринужденный диалог. Вдруг толпа в фан-зоне притихла: на сцене появился глава города. Поздоровавшись с Трофимом и пожелав ему фарту по жизни, глава спустился в фан-зону. Увидев Дашу, он подошел к ней лёгкой офицерской походкой, хищно расправил усы и пригласил на танец. Во время танца, пока Толя стоял, судорожно сжав руками ограждения, глава пригласил Дашу полетать тандемом на параплане и показать ей ночной город. После недолгих колебаний Даша согласилась. Отгремел салют, и глава, ведя Дашу под руку, направился с ней к своей машине. На Толю она так и не взглянула.

Толя долго бесцельно бродил по опустевшей набережной, не находя себе места. Вдруг он увидел над Волгой какую-то тень. Поначалу он подумал, что это какой-то гигантский орел, несущий в когтях свою жертву. Тень приближалась, увеличиваясь в размерах, и наконец Толя понял, что это параплан. Параплан пролетел прямо над ним, и он смог увидеть блестящие от переизбытка эмоций глаза Даши и шевелящиеся на ветру усы главы города. Толя сделал несколько шагов и почувствовал, что не может дышать. У него поднялась высокая температура, исчезли запахи и закружилась голова. Через минуту он замертво рухнул на набережную. Ковид сделал своё черное дело…

В сентябре начались выборы главы города. Даша пришла на безлюдный избирательный участок, и обрадованный член избирательной комиссии выдал ей бюллетень и предложил расписаться в журнале. Девушке стало любопытно, почему на участке так малолюдно и кто еще приходил сегодня голосовать. Пробегая глазами по редким строчкам с подписями, Даша вдруг увидела фамилию Толи. Напротив фамилии стояла непонятная закорючка. Даша долго плакала, но потом, видимо вспомнив что-то очень важное, решительно вытерла слёзы и проголосовала за действующего главу города.

И да, она была беременна.

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