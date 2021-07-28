Социальные контракты – это возможность открыть свое дело или трудоустроиться
 

Социальные контракты – это возможность открыть свое дело или трудоустроиться

28.07.2021, 7:07, Детали
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В Рыбинске можно воспользоваться мерами государственной поддержки в рамках социального контракта.

Такой формой помощи уже воспользовались 98 рыбинцев. 14 обращений от кандидатов на заключение соцконтракта находятся в департаменте по социальной поддержке населения на рассмотрении.

– Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между человеком в трудной жизненной ситуации и департаментом для предоставления финансовой помощи. Заключить социальный контракт могут семьи, многодетные семьи, семьи, где воспитывается ребенок инвалид или одиноко проживающие граждане. Критерий один – доход на одного человека не должен превышать 10 742 рублей, – рассказала начальник отдела по вопросам семейной политики Людмила Кудринская.

Соцконтракт должен помочь человеку преодолеть черту бедности и приобрести постоянный самостоятельный источник дохода. Сумма финансовой поддержки в рамках соцконтракта составляет от 11 до 250 тысяч рублей. Выплаты можно направить на организацию собственного дела с открытием ИП. Направления собственного бизнеса могут быть разными. Например, из недавно поданных заявок от женщин, есть ручное изготовление фигурного шоколада, мини-производство фарфоровых изделий, бизнес в индустрии красоты – визаж. Мужчины также участвуют и подают заявки на организацию услуг грузоперевозок и ремонтных работ. Также помощь можно направить на обучение для дальнейшего трудоустройства по специальности, ведение личного подсобного хозяйства или на неотложные нужды.

Как стать участником программы, можно узнать в департаменте по социальной поддержке населения по телефонам: +7 (4855) 28-29-23, 28-29-24.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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