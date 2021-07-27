Сфера гостеприимства в Ярославской области столкнулась с дефицитом кадров

27.07.2021, 5:56, Детали

Теги: Бизнес, Работа, Туризм

Аналитики hh.ru изучили вакансии и резюме сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», открытые в Ярославской области за последние полгода: анализ показал серьёзный кадровый дефицит.

За первое полугодие 2021 года в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» было открыто на 117% больше вакансий, нежели за аналогичный период 2020 года – то есть, предложений о работе стало в два раза больше. В то же время количество резюме увеличилось на 104%.

В июне на одну вакансию в сфере гостеприимства в Ярославской области приходилось всего 1,2 резюме, что говорит о существенной нехватке кадров (для сравнения: по России в целом – 2,3).

Интересно, что и средняя ожидаемая, и средняя предлагаемая зарплаты по итогам первого полугодия составили около 30 тысяч рублей.

Сегодня в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Ярославской области открыто около пятисот вакансий (всего по России – 46 тысяч). Чаще всего гостиницы и рестораны ищут поваров, персонал кухни, официантов.