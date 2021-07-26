Прививку от коронавируса сделали более 33 тысяч рыбинцев

26.07.2021, 13:13, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Первый компонент вакцины получили 33 348 человек, полный курс прошли 23 875 горожан. Для выработки коллективного иммунитета сделать прививку от коронавируса в Рыбинске должны 90 тысяч человек.

Новые партии вакцины поступают в город регулярно. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение. Без предварительной записи прививку ставят в выездных пунктах вакцинации. Их три: в Общественно-культурном центре (ул. Чкалова, 89), в ТЦ «Сенная площадь (ул. Герцена, 62) и Многофункциональном центре (ул. Батова, 1). С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Время работы выездных пунктов вакцинации:

— ОКЦ с 12:00 до 19:00 часов с понедельника по пятницу,

— ТЦ «Сенная площадь» ежедневно с 13:00 до 18:30, в субботу с 15:00-18:00, в воскресенье с 13:00 до 18:00,

— МФЦ с 13:00 до18:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Пресс-служба администрации города Рыбинска