Заселение в отель на час

22.07.2021, 14:17, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Работа

До недавнего времени стандартный номер в отеле можно было снять минимум на сутки. Даже если обстоятельства требовали провести в гостинице всего час или два, оплата производилась посуточно. Командировки или встречи бывают короткими. Бизнес-партнеры могут решить свои вопросы в течение одного дня. Номер в отеле нужен для приезжих, чтобы привести себя в порядок, передохнуть после дороги.

Для таких случаев предусмотрен почасовый отель с комфортными условиями. Если обстоятельства изменятся, то пребывание можно продлить в любой момент на указанный срок.

Комфорт во всем

Отель создал комфортные условия проживания. Качество обслуживания одинаково высокое для гостей как на долгий, так и короткий период пребывания в отеле. Все номера соответствуют стандартам:

● уборка, свежее постельное белье, необходимые принадлежности;

● отопление и кондиционер в номере, их параметры гость может настроить в соответствии со своими предпочтениями;

● расположение отеля вблизи удобной транспортной развязки;

● стоянка для личного автомобиля;

● парковая зона в шаговой доступности;

● кафе на территории гостиницы.

Какой бы ни была причина недолгой остановки, отель поможет провести этот период с максимальным комфортом. Предоставляются номера для одного человека, или для пары. Также отдохнуть может и компания из 3-4 коллег.

Сервис в отеле

Первое правило хорошего отеля — это уважение к гостям, и дружелюбное отношение. Их не оставят без внимания, постараются выполнить все просьбы. Персонал не просто механически выполняет свою работу. Постояльцы действительно почувствуют заботу о себе. Сотрудники уже в момент регистрации правдиво информируют обо всех бесплатных и дополнительных услугах. Так что потом гостям не приходится удивляться неожиданным расходам. При возникновении проблем после заселения, персонал быстро и без вопросов устраняет неудобства.

У гостей всегда должен быть выбор. Они делаю его сами, без какого-либо навязывания со стороны работников отеля. Предоставляются номера нескольких категорий:

● Стандарт. Каждая комната оформлена в неповторимом стиле. Она меблирована двуспальной кроватью с тумбами, предусмотрена небольшая обеденная зона. Есть плазма-телевизор, кондиционер, душевая кабина.

● Люкс — роскошные номера, оформленные в романтическом стиле. Восточный или средиземноморский интерьер, королевская классика или нежная аура. Такие номера придутся по вкусу влюбленным парам.

● Авторский дизайн будто перенесет в экзотическую страну, или волшебный мир.

Большой выбор и безупречное обслуживание не означает высокие цены. Стоимость номеров вполне приемлема.

В отеле можно устроить встречу романтического характера. Можно провести переговоры в кафе, в дружеской обстановке. Просто отдохнуть несколько часов в ожидании рейса. Здесь всегда рады всем гостям.