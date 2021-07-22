Зарплаты в Ярославской области: сколько предлагают работодатели и на что рассчитывают соискатели?

22.07.2021, 7:43, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Служба исследований hh.ru проанализировала зарплаты, указанные в вакансиях и резюме, открытых в Ярославской области в июне 2021 года.

Средняя ожидаемая заработная плата (то есть, та, что соискатели указывают в своих резюме) в Ярославской области в июне составила 35,8 тысячи рублей. Предложение работодателей (то, что указано в вакансиях) выше – 39,4 тысячи рублей. Для сравнения: по России в целом соискатели рассчитывают на 49,9 тысячи рублей, а работодатели предлагают 48,9 тысячи рублей.

Среди соискателей наиболее высокими ожиданиями по зарплате отличились представители сферы «Высший менеджмент» – 44,4 тысячи рублей. Также в топ-3 вошли соискатели из сфер «Строительство, недвижимость» (43,3 тысячи рублей) и «Производство» (52 тысячи рублей). Наиболее скромные ожидания – у «Домашнего персонала», 30,5 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату предлагают в сферах «Высший менеджмент» (52,3 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (46,2 тысячи рублей) и «Безопасность» (45,2 тысячи рублей). Самое низкое предложение зафиксировано в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» (33,8 тысячи рублей).