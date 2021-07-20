ПАО «ОДК-Сатурн» отмечено за инновационное литейное производство и новый сплав
 

ПАО «ОДК-Сатурн» отмечено за инновационное литейное производство и новый сплав

20.07.2021, 8:08, Новости
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Создание инновационного литейного производства и разработка безрениевого высокожаропрочного никелевого сплава вошли в число лучших проектов по итогам конкурса «Авиастроитель года». Эти проекты успешно реализованы ПАО «ОДК-Сатурн».

Рыбинское предприятие ОДК стало лауреатом конкурса в номинации «Лучший инновационный проект» и дипломантом – «За создание новой технологии». Церемония вручения наград по итогам 2019 года состоялась в Москве, на Четвертом Евразийском аэрокосмическом конгрессе, в рамках деловой программы МАКС- 2021.

– Создание инновационного литейного производства позволили ОДК стать лидером РФ по изготовлению отливок лопаток газотурбинных двигателей различного назначения. Проект увеличивает долю выпуска гражданской продукции в продуктовом портфеле, формирует важное направление коммерческого развития предприятия, – отмечает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Второй проект – материаловедческий, не свойственный нашей деятельности. Но, являясь разработчиком перспективных двигателей и понимая, что где есть конструкторские бюро, должны быть новые перспективные технологии и материалы, мы взялись за это направление. Используя нашу уникальную техническую и исследовательскую базу, смогли получить достойный результат.

Крупнейший в России литейный производственный комплекс был введен в эксплуатацию в ПАО «ОДК-Сатурн» в декабре 2019 года. Он предназначен для изготовления лопаток – одного из самых наукоемких и сложных в изготовлении компонентов газотурбинных двигателей. Инновационное литейное производство имеет замкнутый технологический цикл, оснащено уникальным технологическим оборудованием для монокристаллического литья и литья направленной кристаллизации. Здесь внедрены автоматизированные установки, роботизированные комплексы, автоматизированные программные продукты для планирования производства и контроля качества выпускаемых продуктов. Все технические решения направлены на удовлетворение высоких требований к литым заготовкам. Компетенции ПАО «ОДК-Сатурн» в области точного литья лопаток востребованы на российском и международном рынках.

Разработка безрениевого высокожаропрочного никелевого сплава для монокристаллических лопаток турбин повысит конкурентоспособность как существующих образцов авиационных двигателей при модернизации, так и вновь разрабатываемых изделий. Новый сплав разработан, запатентован и готов к паспортизации. Разработчики смогли подобрать химический состав сплава без использования дорогостоящих редкоземельных металлов рения и рутения, что снизило стоимость его составных компонентов в 3,5 раза. Свойства нового материала позволяют применять его в более широком интервале температур и повысить коэффициент полезного действия газотурбинного двигателя. Специалисты предприятия не только разработали новый материал, но и освоили полную промышленную технологическую цепочку от производства сплава до изготовления монокристаллических лопаток турбин высокого давления с его применением.

Конкурс «Авиастроитель года» проводится с 2011 года. Учредителями конкурса выступают Союз авиапроизводителей России, АО «ОДК», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», ФГУП «ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского», АО «АКБ «Новикомбанк».




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