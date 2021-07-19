Закрытие ИП не освобождает от ответственности за осуществление противоправных действий в сфере налогообложения

19.07.2021, 18:28, Детали

Теги: Бизнес, Работа

Налоговыми органами Ярославской области на постоянной основе проводится анализ деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), особенно физических лиц, снявшихся с учета в качестве ИП.

Под особым контролем налоговой службы находятся операции, облагаемые налогом на добавленную стоимость (НДС).

В настоящее время в отношении 17 физических лиц, снявшихся с налогового учета в качестве ИП, но участвующих в период деятельности в схемах по уклонению от уплаты налогов, а также осуществлявших иные умышленные противоправные действия в сфере налогообложения организовано проведение выездных налоговых проверок.

Важно знать, что после утраты статуса ИП физическое лицо в отличие от юридического лица сохраняет свою правосубъектность и несет ответственность по принятым на себя в период деятельности обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Даже после ликвидации бизнеса физическое лицо не освобождается от уплаты налогов, штрафов, страховых взносов и других долгов, полученных во время его деятельности в качестве ИП, а также от административной и, в отдельных случаях, уголовной ответственности.

В отношении таких физических лиц налоговыми органами обязательно проводятся контрольные мероприятия, а также применяется весь комплекс мер по взысканию задолженности по налогам, сборам, пени и штрафам, в том числе доначисленным по налоговым проверкам.