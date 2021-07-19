30 тысяч рыбинцев сделали прививку от коронавируса
 

30 тысяч рыбинцев сделали прививку от коронавируса

19.07.2021, 11:27, Новости
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В Рыбинске продолжается прививочная кампания от новой коранавирусной инфекции.

Чтобы достичь выработки коллективного иммунитета, в городе должны быть вакцинированы 90 765 рыбинцев. На сегодня плановый показатель составляет 34 процента.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Рыбинске, по состоянию на 16 июля, заразились 4 135 человек. Количество заболевших за неделю в городе увеличилось на 56. Всего в Ярославской области зарегистрировано 46 730 случаев. По информации оперштаба, выздоровело 42 178 человек, умерло — 782. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1 609 пациентов: 1 154 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 455 с типичной клиникой COVID-19.

Вакцинация — самый эффективный способ защиты от Covid-19. Она помогает избежать заражения или осложнений при инфицировании. Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития тяжелого течения болезни будет значительно снижена. На сегодняшний день первым компонентом в Рыбинске привито 30 879 человек, вторым — 21 883.

Прививочные бригады выезжают на крупные предприятия, в учреждения торговли и образования. Это самый удобный способ привиться для работающих горожан. Заинтересованные организации могут обращаться в лечебные учреждения.

В Общественно-культурном центре по адресу: улица Чкалова, 89 с 6 июля организовали третий выездной прививочный пункт. Он находится в фойе на первом этаже и работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00.

Продолжает работать прививочный пункт на 2 этаже ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) ежедневно, в том числе в воскресенье с 13:00 до 18:00. Суббота – с 15:00-18:00.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает по будням ежедневно с 13:00-18:00, кроме выходных и праздничных дней.

Предварительная запись в выездном пункте не требуется, прививки делаются в порядке живой очереди, с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Кроме того, конечно прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Пресс-служба администрации города Рыбинск




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