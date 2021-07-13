15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2020 год

13.07.2021, 10:38, Объявления

Теги: Бизнес, Бюджет, Работа

15 июля 2021 года истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц по представленной налоговой декларации за 2020 год.

Уплатить налог обязаны граждане, которые по итогам прошлого года получили доход и задекларировали его, а также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, у которых при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам 2020 года возникла обязанность по уплате (доплате) налога на доходы физических лиц.

Самостоятельно сформировать платежный документ и уплатить налог можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», а также через любое кредитное учреждение (банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».

За неуплату налога в установленный законодательством срок за каждый день просрочки платежа в соответствии со ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации будут начисляться пени, напоминают в УФНС России по Ярославской области.