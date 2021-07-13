15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2020 год
 

15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2020 год

13.07.2021, 10:38, Объявления
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15 июля 2021 года истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц по представленной налоговой декларации за 2020 год.

Уплатить налог обязаны граждане, которые по итогам прошлого года получили доход и задекларировали его, а также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, у которых при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам 2020 года возникла обязанность по уплате (доплате) налога на доходы физических лиц.

Самостоятельно сформировать платежный документ и уплатить налог можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», а также через любое кредитное учреждение (банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».

За неуплату налога в установленный законодательством срок за каждый день просрочки платежа в соответствии со ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации будут начисляться пени, напоминают в УФНС России по Ярославской области.




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