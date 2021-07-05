Билеты за вакцинацию на открытие виртуального концертного зала

05.07.2021, 11:18, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

С 6 июля любой желающий может вакцинироваться от коронавирусной инфекции в здании Общественно-культурного центра по адресу улица Чкалова, 89.

Пункт вакцинации будет располагаться в фойе ОКЦ на первом этаже. Пока приём на прививку собираются вести без предварительной записи. Посетителям с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Работать выездной прививочный кабинет будет пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 12:00 до 19:00.

– Мы рады предоставить свою помощь жителям нашего города. Со своей стороны поддержим прививочную компанию приятным бонусом для горожан: первые 20 вакцинировавшихся в ОКЦ получат билеты на открытие виртуального концертного зала, которое состоится 13 сентября, – рассказала директор Общественно-культурного центра Алёна Иванова.

Это четвёртный выездной пункт вакцинации, который будет работать в Рыбинске. 1 июля дополнительный пункт открылся на базе школы № 26. Здесь делают прививку против COVID-19 сотрудникам образовательных учреждений. Ещё два принимают в ТЦ «Сенная площадь» и МФЦ.

На сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Рыбинске прошли свыше 18 тысяч человек. Первым компонентом привито 25 051 человек, вторым — 18 246.

Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Для удобства жителей в Рыбинске работают два выездных пункта вакцинации. Один расположен в помещении Многофункционального центра, второй — в здании ТЦ «Сенная площадь». Предварительная запись на прививку в выездном пункте не требуется, достаточно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Прививочный пункт в ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) работает на 2 этаже ежедневно с 13:00 до 18:30.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает ежедневно с 13 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону +7 (4855) 20-60-50, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д. 3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону +7 (4855) 20-00-33.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону +7 (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А. Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре +7 (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7 (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина,18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7 (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7 (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской,1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7 (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.