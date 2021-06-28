Исследователи Ярославского края за круглым столом обсудили преемственность Усть-Шексны и Рыбинска

28.06.2021, 14:35, Новости

Теги: История, Усть-Шексна

Сегодня в Рыбинск съехались представители научного сообщества, эксперты и краеведы, чтобы в ходе дискуссии еще раз подтвердить преемственность поселения Усть-Шексна и Рыбинска.

Тематический круглый стол прошел в отремонтированных помещениях Рыбинского музея–заповедника в Гостином дворе.

Солидный возраст Рыбинска подтвержден Российской академией наук. В основу заключения легли результаты археологических раскопок на месте поселения Усть-Шексна и итоги работы с архивными источниками. Однако, как отмечают эксперты, точная датировка древних городов всегда вызывает научную и околонаучная дискуссию. Например, в середине 20 века аналогичные споры шли вокруг возраста Ярославля. Понадобились десятилетия, чтобы горожане и эксперты сроднились с этой датой. Сейчас тысячелетний возраст столицы региона – повод для гордости.

В дискуссии приняли участие руководители Рыбинской археологической экспедиции Александр и Ирина Рыкуновы, кандидаты исторических наук Дмитрий Полознев, Андрей Данилов, Денис Уткин, историки Леонид Иванов, Виктор Ерохин, директор Рыбинского музея-заповедника Сергей Черкалин, издатель и краевед Виталий Горошников, научные сотрудники музея и другие участники. Они рассмотрели историю Усть-Шексны, Рыбной Слободы в контексте развития всего Верхневолжья, сопоставили с развитием других городов, выявили свои особенности развития города.

– Сегодня мы собрались, чтобы обменяться опытом и еще раз найти подтверждение того, что Рыбинск имеет историю более продолжительную, чем считалось раньше. Я в это верю, и это подтверждают прототипы других городов и примеры перемещения городов, иногда с изменение названия. Кроме того, существуют аргументы общего порядка о возникновении городов в этой части Верхнего Поволжья в X-XI веках, – сказал историк Виктор Ерохин.

Круглый стол прошел в залах музея, где открылась выставка «Два берега – одна история». В основе экспозиции собраны материалы и экспонаты, найденные за последние пять лет во время археологических исследований в Усть-Шексне.

– 30 лет мы проводим археологические раскопки и сумели доказать, что первое поселение на теории нашего города возникло не позднее начала ХI века. Оно существовало около пяти веков и плавно переместилось на правый берег Волги и со всеми основными функциями. Выставка сделана на основе найденных материалов, – подчеркнула Ирина Рыкунова, сотрудник Рыбинского музея заповедника, руководитель Рыбинской археологической экспедиции.

В коллекции собраны наконечники стрел и копий, ключи и кресала, монеты, замки, погремушки, орудия труда, предметы быта, украшения. На информационных стендах показаны срезы земли с датировкой слоев, хроники археологических исследований, мнения известных ученых, уникальные архивные документы.