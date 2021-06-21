Рыбинцы выбрали место установки памятной стелы «Город трудовой доблести»
 

Рыбинцы выбрали место установки памятной стелы «Город трудовой доблести»

21.06.2021, 16:01, Новости
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Завершилось интернет-голосование по выбору места размещения стелы «Город трудовой доблести».

Лидером стала зеленая зона между проспектом Ленина и улицей Рапова, в границах улиц Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской напротив проходных ПАО «ОДК Сатурн». За это место отдали голоса почти 45% рыбинцев, принявших участие в опросе.

Голосование по определению места под стелу проходил в официальной группе администрации Рыбинска. На выбор пользователям представили эскизы трех мест установки, также жители могли предложить свой вариант. За «победителя» проголосовали 44,73% участников. На втором месте территория в районе ДС «Полет», у нее 34,49% голосов. Замыкает список Аллея Славы, ее в качестве места установки стелы выбрали 16,88% пользователей.

– Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие в голосовании, а это почти 3700 горожан. Очень важно для нас и будущих поколений помнить о тех, кто завоевывал Победу в тылу, знать историю своего города и с честью продолжать его героические традиции. Закладной камень на месте будущей стелы установим уже в этом году в День города, – сказал глава города Денис Добряков.

Итоги голосования совпали с мнением экспертов. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Виктории Нелидовой, место, которое опередили рыбинцы большинством голосов, имеет наибольшие перспективы для развития. Установка стелы в этом сквере позволит оживить территорию и в будущем продолжить ее тематическое наполнение. Например, совет ветеранов города неоднократно обращался с предложением установить в Рыбинске монумент, посвященный рыбинцам – Героям Социалистического Труда и Героям Труда. Он логично продолжит тему трудовой доблести Рыбинска.

Среди других мест наиболее часто пользователи предлагали Стрелку в Казанском, бульвар Победы и территорию на пересечении улиц Горького и Захарова

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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