Почти три тысячи рыбинцев пострадали от присасывания клещей с начала 2021 года
 

Почти три тысячи рыбинцев пострадали от присасывания клещей с начала 2021 года

21.06.2021, 10:50, Новости
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Специалисты называют эпидемиологическую обстановку с клещевыми трансмиссивными инфекциями неблагополучной.

На территории города и района сохраняется высокая активность клещей за счёт природных очагов. В тоже время всё чаще рыбинцы встречаются с переносчиками опасных заболеваний не в лесу, а на дачных и придомовых участках.

В 2021 году первые укусы клещами были зарегистрированы 10 апреля на территории посёлка Тихменево Рыбинского района.

— За апрель – май текущего года исследовано 2 952 клещей, из них 14 оказались заражёнными клещевым энцефалитом, что составило 0,5 %. Клещевым боррелиозом – 1 094 (37 %). Всего в 2021 году с начала сезона активности клещей заболеваний среди жителей Рыбинска и Рыбинского района не регистрировалось. В 2020-ом зафиксирован один случай клещевого энцефалита и два лабораторно подтверждённых случаев клещевого боррелиоза у горожан, — рассказал зам. начальника ТУ Роспотребнадзора по ЯО в Рыбинске и Рыбинском МР Геннадий Вдовенко.

Наибольшее число заражений клещевыми инфекциями в течение последних пяти лет происходило на территориях Рыбинского МР, Даниловского МР, Пошехонского МР, Любимского МР. За период с 2015 по 2020 годы помимо природных очагов сформировались антропургические, возникшие в результате хозяйственной деятельности человека при освоении ранее не обжитых территорий. Об этом свидетельствует статистика, количество заражений иксодовым клещевым боррелиозом на дачах и придомовых участках составил 50 %.

Вместе с тем уменьшается число случаев присасывания клещей на городских территориях — в местах массового отдыха, парках, скверах, летних оздоровительных учреждениях. Происходит это благодаря работе по аккарицидной обработке и благоустройству.

В этом году в Рыбинске с учётом двукратной обработки была продезинфицирована территория площадью 728 000 м2 на сумму 165 000 рублей. В списке: сквер вдоль Черёмухи, Карякинский парк, сквер на улице Димитрова, Аллея Славы, сад имени Фейгина, Петровский парк, Никольский сквер, детский парк в Переборах и другие общественные места.

— Кроме аккарицидной обработки важнейшими направлениями профилактики клещевых трансмиссивных инфекций являются иммунизация и предупреждение присасывания клещей к человеку. Иммунизация населения против вирусного клещевого энцефалита проводится с 2007 года. План вакцинации населения Рыбинска против вирусного клещевого энцефалита в 2020-ом выполнен на 87 %, по ревакцинации на 100 %. Профилактическая иммунизация проводилась отечественными вакцинами. Реакции на введение вакцины не отмечались, — прокомментировал Геннадий Вдовенко.

Вакцинация от клещевого энцефалита остаётся на сегодняшний день наиболее надёжной мерой профилактики. Она проводится всем желающим от 3 до 65 лет. Вакцина стимулирует выработку иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Курс вакцинации проводится по двум схемам. Первая предусматривает введение двух инЪекций с интервалом от пяти до семи месяцев. Однократная ревакцинация через год, затем каждые три года. Вторая схема — экстренная, проводится в марте-апреле с интервалом в один месяц между инъекциями. Посещение природного очага допускается не ранее, чем через две недели после второй прививки.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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