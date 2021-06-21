Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции

21.06.2021, 11:05, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 20 тысяч человек.

Горожане имеют возможность выбрать препарат из трех предложенных отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Рыбинске началась в январе. По плану должны быть вакцинированы 90 765 рыбинцев. На сегодняшний день первым компонентом привито 20 202 человека, вторым – 16 263.

По состоянию на 18 июня в Рыбинске с начала пандемии 3 953 человека заразились коронавирусной инфекцией. Количество заболевших за неделю увеличилось на 33.

Тенеденция к росту инфицированных сохраняется по всей Ярославской области. Сейчас в регионе зарегистрировано 42 516 случаев. По информации оперштаба, зарегистрировано выздоровевших – 40 292 человек, умерших – 661. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1 024 пациента: 659 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 365 с типичной клиникой COVID-19.

Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Для удобства жителей в Рыбинске работают два выездных пункта вакцинации. Один расположен в помещении Многофункционального центра, второй — в здании ТЦ «Сенная площадь». Предварительная запись на прививку в выездном пункте не требуется, достаточно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Прививочный пункт в ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) работает на 2 этаже ежедневно с 13:00 до 18:30. Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает ежедневно с 13 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы № 3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416. Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 20-60-50, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения – gb3rybinsk.nethouse.ru.

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д. 3. Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы – gb4-rybadm.ru, а также по телефону (4855) 20-00-33.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 58. Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения – bolnica-pirogova.ru.

Городская поликлиника № 3 имени Н.А. Семашко. Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области – intermed76.ru и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 3, ул. Свободы, 4а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 4 ул. З. Космодемьянской,1а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.