Ветераны примут участие в международном проекте «Горсть Земли»

19.06.2021, 17:17, Новости

Теги: Война, ОДК-Сатурн

В канун 80-летия начала Великой Отечественной войны несколько общественных ветеранских организаций Ярославской области, под эгидой регионального отделения Российского военно-историческое общества и поддержке ПАО «ОДК-Сатурн», примут участие в международном проекте «Горсть Земли».

В рамках проекта, цель которого увековечение памяти павших в Великой Отечественной войне, с 20 по 24 июня 2021 года состоится международный автопробег. Его маршрут пройдет по Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тверской областям, а также по городам Гомель, Мозырь, Брест, Минск и Борисов республики Беларусь.

– Мы проедем по местам, где воевали дивизии, сформированные на ярославской земле, будем собирать землю у братских могил, чтобы потом положить ее в Ярославской области у воинских мемориалов, памятных местах в районах, у Вечного огня, – рассказал о цели автопробега председатель регионального отделения РВИО Анатолий Каширин.

Традиция проводить автопробеги в память о ярославцах отдавших жизни ради победы в Великой Отечественной войне появилась в 1958 году, затем был перерыв, около 40 лет, сейчас традиция возрождается. В международном автопробеге 2021 года примут участие 35 представителей ярославских общественных и ветеранских организаций, которые будет передвигаться по маршруту на автобусе. В общей сложности они преодолеют за четыре дня более 3000 километров.

По словам Анатолия Каширина на сегодняшний день все необходимые согласования по пересечению границы с Республикой Беларусь проведены, разрешение заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой получено.

– В городах, по которым пройдет маршрут автопробега, при участии представителей исполнительной власти, региональных отделений РВИО, ветеранских организаций, будут проходить памятные массовые мероприятия с возложением цветов и венков к памятным местам и мемориалам. Это очень серьезное мероприятие, знаковое. 22 июня наша делегация встретит 80-летие начала Великой Отечественной войны в Бресте. А это очень дорогого стоит, – отметил председатель Ярославского отделения РВИО.

Завершится автопробег ночью 24 июня, в Ярославле. Затем в разных местах Ярославской области будет проходить закладка капсул с землей, привезенной с мест, где воевали и погибли в годы Великой Отечественной войны ярославцы. Завершить эту процедуру организаторы проекта планируют в течении двух-трех недель.