В Ярославской области прошла Всероссийская акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

18.06.2021, 10:17, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» прошла в Ярославской области.

В рамках акции более 300 жителей Ярославля, Рыбинска Углича, узнали свой ВИЧ-статус. Любой желающий всего за 15 минут анонимно и бесплатно мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Каждый, кто прошел тестирование, получил достоверную информацию о способах передачи ВИЧ и действенных мерах защиты.

Партнерами акции акции выступают Горьковский автозавод, а также «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», который безвозмездно предоставил 30 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ и барьерные средства защиты (презервативы) бренда Durex для каждого прошедшего тест на ВИЧ.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области В.В. Тубашов, принимая участие в акции и проходя тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории, отметил: «Основное, что должен знать о ВИЧ-инфекции каждый человек – ВИЧ-инфекция существует, она никуда не делась, она рядом с нами. Каждый должен сдавать тест на ВИЧ как минимум один раз в год. Это является одной из составляющих профилактики этого заболевания. В зависимости от результата тестирования, человек может оценить свои риски и изменить свое поведение в сторону безопасного. Люди должны думать о своем здоровье, а также заботиться о здоровье своих близких и родных. Поэтому знать свой ВИЧ-статус должен каждый!»

По словам В.В. Тубашова, о ВИЧ/СПИДе нужно говорить и широко информировать население о проблеме именно для того, чтобы люди понимали, что сейчас никто не застрахован от заражения ВИЧ и заболевание лучше поддается лечению если выявлено на ранних стадиях. По его мнению, информационная составляющая акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» играет важную роль в профилактике ВИЧ-инфекции с точки зрения просвещения населения и повышения уровня знаний о путях заражения ВИЧ.

– В ходе акции люди получают достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и возможность быстро сдать тест на ВИЧ. Что и является основой профилактики распространения ВИЧ-инфекции, – констатировал В.В. Тубашов.

Главврач ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» (Центр СПИД) З.Г. Худоян рассказала, что «проблема распространения ВИЧ-инфекции – это проблема не только здравоохранения, но и всего государства. В основном ВИЧ заражаются люди молодого трудоспособного возраста, что определяет негативные социальные и экономические последствия: снижение продолжительности жизни, утрата трудоспособности, инвалидность, смертность в молодом возрасте. Основными решениями проблемы распространения ВИЧ-инфекции является широкое информирование населения по вопросам ВИЧ-инфекции и мотивирование к прохождению тестирования на ВИЧ».

З.Г. Худоян, оценивая эффективность и значимость проведения ежегодной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», отметила: «Формат экспресс-тестирования, выбранный Минздравом России в качестве основного способа тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках акции, в настоящее время является самым простым, доступным и эффективным способом профилактики ВИЧ и ограничения его распространения».

В период проведения акции в регионе прошли уже хорошо зарекомендовавшие себя информационно-разъяснительные мероприятия для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов. Медицинский персонал Ярославской области получил современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методам ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию.

Далее Экспедиция отправляется в Костромскую область.