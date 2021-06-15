Темпы вакцинации в Рыбинске

15.06.2021, 15:17, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

С начала года в город поступило около 22 тысяч доз отечественной вакцины, полный курс вакцинации прошли около 15 тысяч человек.

— Сегодня вакцинация — самый эффективный способ предотвратить коронавирус. Она помогает избежать заражения или осложненного течения заболевания. Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений будет значительно снижена, — сказал Константин Ветров, уполномоченный заместителя главы по социальным вопросам. – При этом вакцинация от COVID-19 никак не влияет на привычный образ жизни человека.

Самая распространенная отечественная вакцина «Спутник V» поступила в количестве 20 235 доз. Первый компонент препарата ввели 18 224 желающим провакцинироваться, полностью привились данной вакциной 14 845 человек.

Вторую вакцину «ЭпиВакКорона» медицинские учреждения города получили в количестве 1 205 доз. Первую прививку препаратом сделали 444 человека, вторую — 156. «КовиВак» — третий отечественный препарат, который также есть в наличии в Рыбинске. В город поступило 340 доз. Первым компонентом привились 168 горожан. Полностью закончили вакцинацию этим препаратом 103 рыбинца.

По состоянию на 11 июня в Рыбинске с начала периода 3 920 человек заразились коронавирусной инфекцией. Количество заболевших за неделю в Рыбинске увеличилось на 16 человек. Тенденция к росту инфицированных сохраняется по всей Ярославской области. Сейчас в регионе зарегистрировано 41 375 случаев. По информации оперштаба, зарегистрировано выздоровевших – 39 367 человек, умерших – 62. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 550 пациентов: 382 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 168 с типичной клиникой COVID-19.

Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Для удобства жителей в Рыбинске работают два выездных пункта вакцинации. Один расположен в помещении Многофункционального центра, второй — в здании ТЦ «Сенная площадь». Предварительная запись на прививку в выездном пункте не требуется, достаточно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Прививочный пункт в ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) работает на 2 этаже ежедневно с 13:00 до 18:30. Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова,1) работает ежедневно с 13 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы № 3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416. Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 20-60-50, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения – clck.ru/THdPt.

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д. 3. Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы – gb4-rybadm.ru, а также по телефону (4855) 20-00-33.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 58. Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения – clck.ru/THdPx.

Городская поликлиника № 3 имени Н.А. Семашко. Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области – clck.ru/THdQ9 и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 3, ул. Свободы, 4а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 4 ул. З. Космодемьянской,1а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.