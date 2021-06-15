В Ярославской области дефицит продавцов

15.06.2021, 11:11, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Служба исследований hh.ru проанализировала около 6 тысяч вакансий, размещенных в Ярославской области в мае этого года, и выяснила, какие специалисты сейчас наиболее востребованы.

Наибольшее количество вакансий (27%) в мае этого года работодатели разместили в профессиональной сфере «Продажи». Чаще всего работодатели ищут продавцов и продавцов-кассиров, торговых представителей, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по оптовым продажам.

На одну вакансию в сфере «Продажи» претендует меньше двух соискателей (1,7 резюме на вакансию), тогда как в среднем по рынку труда Ярославской области конкуренция составляет 3 кандидата на вакансию (3,4 резюме на вакансию). Комфортным для рынка труда является уровень 5-6 резюме на одну вакансию.

Средняя предлагаемая заработная плата самой востребованной профессии в сфере продаж в Ярославской области – продавца в магазине – в мае этого года составила 27 000 руб., менеджер по продажам может рассчитывать на 40 000 руб., а торговый представитель – на 50 000 руб. Однако, важно помнить, что значительная часть дохода специалиста по продажам, особенно это касается менеджеров по продажам, – это проценты с продаж, и совокупный доход опытного сотрудника может быть значительно выше среднего значения по рынку.

47% вакансий для специалистов по продажам в Ярославской области подходят для кандидатов без опыта работы, еще 47% предполагают у кандидата наличие опыта от 1 до 3 лет.