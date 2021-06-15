В Рыбинске судебные приставы арестовывают имущество должников, которые не платят аренду за землю

15.06.2021, 8:08, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Транспорт

Совместные мероприятия федеральная служба проводит с представителями городского департамента имущественных и земельных отношений.

11 июня арест был наложен на гаражные боксы владельцев сразу двух автосервисов, расположенных на Большой Тоговщинской и Ярославском тракте.

Арест и продажа имущества — это самая крайняя мера, на которую идут в ДИЗО Рыбинска по отношению к должникам. Но, как показывает практика, она же и самая эффективная, когда надо привлечь к ответственности арендаторов, нежелающих платить за муниципальную землю.

— Работа с судебными приставами очень действенная. Так, например, благодаря федеральной службе был погашен долг единовременным платежом в размере 2,8 млн рублей. Деньги у предпринимателя были, но платить за аренду он не желал. Приставы списали средства, и они поступили в бюджет Рыбинска. Ошибочно думать, что санкция распространяется только на арендатора. Существует судебная практика, когда при банкротстве фирмы, долги взыскивают с её учредителей, — рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений Наталья Поткина.

11 июня сотрудники ДИЗО и судебные приставы провели совместное мероприятие по двум неплательщикам. Предприниматели арендовали муниципальную землю под автосервисы. Один вёл бизнес на Большой Тоговщинской, второй — на Ярославском тракте. Аренду не платили несколько лет.

— Составлены два акта о наложении ареста на имущество — гаражные боксы. В дальнейшем в рамках исполнительного производства будет привлечён специалист для оценки этого имущества и передачи его на реализацию. Должник, арендующий землю на Большой Тоговщинской, должен 174 тысячи рублей, на Ярославской тракте — 700 тысяч, — комментирует заместитель начальника отделения, заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Рыбинску № 1 и Рыбинскому району, старший лейтенант внутренней службы Юлия Черногорова.

В настоящее время в рыбинской службе судебных приставов находится 143 исполнительных производства, возбужденных в отношении арендаторов-неплательщиков, на общую сумму около 45 миллионов рублей.

— Я призываю арендаторов изыскивать возможность оплачивать арендную плату, не допускать задолженностей. Эти средства направляются на благоустройство и развитие Рыбинска. Вы живёте в этом городе, вы осуществляете в нём свой бизнес, ваши дети ходят в муниципальные школы и детские сады, которые тоже требуют финансовых вложений, — сказала Наталья Поткина.

Пресс-служба администрации города Рыбинск