В Ярославской области можно будет бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ
 

В Ярославской области можно будет бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

12.06.2021, 9:58, Объявления
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16-17 июня Ярославская область присоединится к Всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

Любой желающий всего за 15 минут может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. В Рыбинск специальная лаборатория на колесах прибудет 16 июня.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» проводится в нашей стране со 2 июня по 29 октября. За этот период мобильные пункты тестирования — брендированные автомобили белого цвета с красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» посетят 144 города в 50 регионах России. Основная задача акции — обратить внимание россиян на проблему распространения ВИЧ-инфекции, доступно рассказать о заболевании, путях передачи, ранней диагностике и недопущении дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

В Рыбинск спецавтомобиль приедет 16 июня. С 12:00 до 18:00 любой желающий может сдать экспресс-анализ на ВИЧ и узнать свой результат через 15 минут. Обследование проходит бесплатно и анонимно. На пункте тестирования будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические меры.



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