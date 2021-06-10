Есть ли гарантии на вложения денег в КПК?
 

Есть ли гарантии на вложения денег в КПК?

10.06.2021, 15:15, Детали
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– Кредитные потребительские кооперативы предлагают интересные условия. Но какие есть гарантии возврата денег и получения процентов? – Ангелина В. (Ярославль)

Отвечает эксперт ярославского отделения Банка России Дмитрий Алдохин:

– В кредитный потребительский кооператив действительно можно вложить деньги и получить доход выше, чем по банковскому вкладу. Но вложения в КПК – это разновидность инвестиций. А инвестиции — это всегда риск. Привлечение денег кооперативом осуществляется по договору передачи личных сбережений от своих участников. Это не может называться «вкладом»! Обратите внимание — на вложения денежных средств в КПК не распространяется государственная система страхования вкладов. Поэтому потенциальные пайщики должны насторожиться, если им сообщают о гарантированном страховании вложений. Речь может идти, скажем, о страховании имущества кооператива, но оно не обеспечивает гарантии возврата средств и обещанных процентов.

Что же влияет на успешность работы КПК и получение дохода? Это сами пайщики, их общие решения. Члены кооператива самостоятельно определяют, под какой процент КПК будет привлекать средства, а под какой – выдавать займы, каким будет минимальный пай. Следовательно, все члены КПК отвечают за последствия своих решений, включая возможные убытки. И если вы вступили в кооператив, вложили туда свои средства, то нужно участвовать в собраниях КПК, изучать отчеты и следить за состоянием дел.

Хочу также обратить внимание, что под КПК иногда маскируются финансовые пирамиды и обычные мошенники. Поэтому, прежде чем становиться пайщиком и вносить деньги, зайдите на сайт Банка России и найдите свой кооператив в госреестре. Для подстраховки проверить КПК можно и на сайте саморегулируемой организации, в которой должен состоять кооператив. Совпадать должны все реквизиты КПК. В денежных вопросах следует проявлять здоровый скептицизм.



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