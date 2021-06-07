В Рыбинске на маршруты вышли подержанные «московские» автобусы

07.06.2021, 15:43, Новости

Теги: Транспорт

В Рыбинске на маршруты вышли автобусы, переданные городу правительством Москвы.

Пять автобусов большой вместимости с субботы обслуживают самые загруженные городские маршруты № 1 и № 12. Общественный транспорт выпустили на линию после процедуры передачи документов.

Пять автобусов марки «ЛИАЗ» 2012 года выпуска были переданы ПАТП № 1 безвозмездно по ходатайству главы Рыбинска в рамках соглашения между Ярославской областью и правительством Москвы.

Машины имеют низкий процент износа и хорошее рабочее состояние. Но вышли на свои маршруты автобусы после завершения процедуры передачи документов.

— Всё это время транспорт находился у нас на ответственном хранении. Сегодня три из пяти автобусов выехали на линию, они обслуживают маршруты № 1 и № 12, планируем также пускать машины по маршрутам № 3 и № 10, — прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Николай Смекалов.

Автобусы большой вместимости могут перевозить более 100 человек. Они низкопольные, с пневмоподвеской и автоматической коробкой передач. Общественный транспорт оснащён немецкими дизельными двигателями, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Для Рыбинска это не первый опыт получения техники на безвозмездной основе.

Пресс-служба администрации города Рыбинска