В Рыбинске на маршруты вышли подержанные «московские» автобусы
 

В Рыбинске на маршруты вышли подержанные «московские» автобусы

07.06.2021, 15:43, Новости
Теги:

В Рыбинске на маршруты вышли автобусы, переданные городу правительством Москвы.

Пять автобусов большой вместимости с субботы обслуживают самые загруженные городские маршруты № 1 и № 12. Общественный транспорт выпустили на линию после процедуры передачи документов.

Пять автобусов марки «ЛИАЗ» 2012 года выпуска были переданы ПАТП № 1 безвозмездно по ходатайству главы Рыбинска в рамках соглашения между Ярославской областью и правительством Москвы.

Машины имеют низкий процент износа и хорошее рабочее состояние. Но вышли на свои маршруты автобусы после завершения процедуры передачи документов.

— Всё это время транспорт находился у нас на ответственном хранении. Сегодня три из пяти автобусов выехали на линию, они обслуживают маршруты № 1 и № 12, планируем также пускать машины по маршрутам № 3 и № 10, — прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Николай Смекалов.

Автобусы большой вместимости могут перевозить более 100 человек. Они низкопольные, с пневмоподвеской и автоматической коробкой передач. Общественный транспорт оснащён немецкими дизельными двигателями, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Для Рыбинска это не первый опыт получения техники на безвозмездной основе.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

04.06 / Дмитрий Миронов подписал соглашение о строительстве завода по производству электробусов в Рыбинске

03.06 / В Рыбинске состоится чемпионат по бегу памяти генералов Павла Батова и Фёдора Харитонова

02.06 / Если страховая компания неправильно посчитала ОСАГО

12.05 / В Рыбинске продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия

06.05 / 9 мая в Рыбинске временно ограничат движение центре города

05.05 / Как выбрать автомобильный диск

26.04 / Автоматическая заправочная станция – комфортность обслуживания водителей

19.04 / Дорожники перешли на круглосуточный режим уборки

08.04 / Стали известны объемы продаж новых авто в 2020 году

01.04 / С 1 апреля в рыбинских троллейбусах ввели безналичную систему оплаты проезда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика