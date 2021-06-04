В Рыбинске благоустраивают Аллею Славы

04.06.2021, 12:46, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Ремонт

В Рыбинске продолжаются масштабные работы по благоустройству Волжского парка.

Параллельно с территорией у балюстрады компания-подрядчик ведет работы в другом конце зоны отдыха – на Алле Славы. В настоящее время демонтированы старые плиты и ведется прокладка кабеля линии освещения.

– Здесь будет мощение плиткой вокруг памятника Батову, дорожки к мемориалу «Огонь Славы», новая линия освещения с красивыми светильниками, новые лавочки. Также в рамках этого контракта будет выполнено плиточное мощение вокруг мемориала, – пояснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Общая стоимость работ на двух участках Волжского парка около 40 миллионов рублей. Обе благоустраиваемые части парка свяжет новая велодорожка, которую также обустроят в этом году. Её стоимость около 20 миллионов рублей.

Со старыми плитами поступят так же, как и с демонтированной плиткой с площади Дерунова: упакуют и отправят на ответственное хранение на базу МУП «ДЭС». Впоследствии строительные материалы будут повторно использованы при благоустройстве других городских территорий.

Пресс-служба администрации города Рыбинска