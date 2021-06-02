Если страховая компания неправильно посчитала ОСАГО
 

Если страховая компания неправильно посчитала ОСАГО

02.06.2021, 7:30, Детали
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– Покупал ОСАГО, но страховая компания неправильно указала скидку за безаварийную езду. Как решить эту проблему? – Алексей М. (Рыбинск)

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

Информация о коэффициенте «бонус малус», который как раз и отражает наличие или отсутствие ДТП с вашим участием, содержится в базе данных Российского союза автостраховщиков. При этом сведения и изменения в эту систему вносятся только страховщиком. Поэтому в первую очередь следует обратиться в свою страховую компанию с письменным заявлением о внесении изменений значения КБМ.

Если возникнут сложности, вы можете подать жалобу через Интернет-приемную официального сайта Банка России. К заявлению необходимо приложить следующие документы и информацию:

— сведения о действующем договоре ОСАГО (серия, номер) либо его копия;
— номера водительских удостоверений (старого и нового) либо их копии;
— документы, подтверждающие факт уведомления страховщика об изменении сведений (ответ страховой компании при наличии), копия вашего экземпляра заявления с отметкой страховой компании о принятии заявления или чеки, квитанции, уведомления оператора почтовой связи).



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