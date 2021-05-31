Ярославцев стали чаще беспокоить кибермошенники
 

Ярославцев стали чаще беспокоить кибермошенники

31.05.2021, 14:18, Детали
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В I квартале 2021 года в Банк России поступило 550 жалоб от жителей Ярославской области относительно деятельности разных финансовых организаций.

Общее количество обращений по сравнению с январем-мартом прошлого года несколько сократилось (на 4%): ярославцев стали реже волновать проблемы с погашением кредитов и чаще ― навязывание платных услуг и кибермошенники.

Жалоб на банки стало меньше на 6%, но по-прежнему к кредитным организациям у ярославцев максимальное количество претензий – около 300. В I квартале стало меньше вопросов относительно ипотечных и потребительских кредитов. Также ярославцы стали реже жаловаться на блокировку банковского счета. Вместе с тем увеличилось количество обращений по поводу мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых граждане теряли свои деньги.

Почти сто жалоб поступило на страховщиков (в январе-марте прошлого года было 62 обращения). Основная тема претензии ― неверное применение коэффициента «бонус малус» при заключении договора ОСАГО. Почти на три четверти выросло количество жалоб на работу микрофинансовых организаций. Ярославцы были недовольны условиями предоставления займов в МФО и навязыванием платных услуг.

– Есть простые и доступные источники информации, которые помогут потребителям финансовых услуг оперативно получить консультацию, даже находясь в офисе банка или страховой компании, и в дальнейшем избежать недоразумений. Это, например, мобильное приложение «ЦБ онлайн». Ресурс позволяет задать вопросы, пообщаться с оператором, разрешить свои сомнения, если они возникли, ― советует управляющий Ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Претензии к финансовой организации можно направить в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru, приложив копии документов по проблеме. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии: 8 800 300-30-00. Письменное обращение можно направить по почте на один из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 или 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 7.



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