Представители ПАО «ОДК-Сатурн» вошли в число призеров Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК
 

Представители ПАО «ОДК-Сатурн» вошли в число призеров Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК

18.05.2021, 10:26, Новости
Теги: , ,

Представители ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) заняли призовые места в номинации «Лучший молодой профессионал» по итогам седьмого Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК.

В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» второе место присуждено наладчику станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда корпуса № 32 Сергею Павлову, третье место – наладчику станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда корпуса № 32 Дмитрию Иванову. В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» третьим стал оператор станков с программным управлением 5 разряда корпуса № 5 Георгий Федоров. Благодарностями АО «ОДК» была отмечена деятельность работников Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн», вошедших в число организаторов и экспертов мероприятия, – начальника учебного центра Натальи Беловой, специалиста Марины Шабровой, старшего мастера производственного обучения Сергея Дмитриева, специалиста по производственному обучению Николая Сокова.

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства ОДК организован для повышения уровня профессионального мастерства сотрудников и престижа рабочих и инженерных профессий, а также формирования знаний о современных тенденциях в области двигателестроения. В текущем году, как и в 2020-м, он прошел в дистанционном формате на площадках предприятий производственного контура Объединенной двигателестроительной корпорации по нескольким компетенциям. Во время проведения конкурса использовались средства фото- и видеофиксации процесса выполнения задания для дальнейшей передачи отснятого материала экспертному сообществу. Церемония закрытия седьмого Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК состоялась 14 мая 2021 года в Москве, в ДК «Чайка».

– Перед предприятиями нашей корпорации стоят общие задачи, связанные с увеличением производительности труда, с ростом объемов производства, с выводом в серию новых продуктов, и в этих условиях как никогда возрастает роль квалифицированного персонала, — отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова. — Операторы современных станков с программным управлением обладают высокоинтеллектуальной, сложной и очень востребованной профессией. Конкурс позволяет им проявить свои профессиональные и личные качества, знания и навыки, дает толчок и стимул к развитию.

Победители Чемпионата по каждой из компетенций рекомендованы к участию в Корпоративном чемпионате RostecSkills-2021, который станет отборочным этапом для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech. От ПАО «ОДК-Сатурн» «получили путевки» в RostecSkills-2021 Сергей Павлов и Дмитрий Иванов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

18.05 / Преимущества моечного оборудования Kranzle

14.05 / Зачем предприниматели проходят декларирование?

14.05 / Главные плюсы изготовления пластика в РФ

12.05 / Алиса Мустафина вернулась с наградой и благодарностью

30.04 / Указом Президента РФ звание Героя Труда Российской Федерации присвоено управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову

27.04 / В ПАО «ОДК-Сатурн» выполнен первый этап по развертыванию цифровой платформы CML-Bench для разработки цифровых двойников

26.04 / Готовый бетонный раствор – оптимальное решение для строительных площадок

26.04 / Аренда электрических погрузчиков: преимущества, выгоды от услуги

22.04 / Мэр Рыбинска заявил о выходе из «ЕР» и об учреждении нового общественного фонда «ФБК»

15.04 / Технические инновации ПАО «ОДК-Сатурн» отмечены на международном салоне «Архимед-2021»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика