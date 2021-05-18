Представители ПАО «ОДК-Сатурн» вошли в число призеров Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК

18.05.2021, 10:26, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

Представители ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) заняли призовые места в номинации «Лучший молодой профессионал» по итогам седьмого Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК.

В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» второе место присуждено наладчику станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда корпуса № 32 Сергею Павлову, третье место – наладчику станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда корпуса № 32 Дмитрию Иванову. В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» третьим стал оператор станков с программным управлением 5 разряда корпуса № 5 Георгий Федоров. Благодарностями АО «ОДК» была отмечена деятельность работников Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн», вошедших в число организаторов и экспертов мероприятия, – начальника учебного центра Натальи Беловой, специалиста Марины Шабровой, старшего мастера производственного обучения Сергея Дмитриева, специалиста по производственному обучению Николая Сокова.

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства ОДК организован для повышения уровня профессионального мастерства сотрудников и престижа рабочих и инженерных профессий, а также формирования знаний о современных тенденциях в области двигателестроения. В текущем году, как и в 2020-м, он прошел в дистанционном формате на площадках предприятий производственного контура Объединенной двигателестроительной корпорации по нескольким компетенциям. Во время проведения конкурса использовались средства фото- и видеофиксации процесса выполнения задания для дальнейшей передачи отснятого материала экспертному сообществу. Церемония закрытия седьмого Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОДК состоялась 14 мая 2021 года в Москве, в ДК «Чайка».

– Перед предприятиями нашей корпорации стоят общие задачи, связанные с увеличением производительности труда, с ростом объемов производства, с выводом в серию новых продуктов, и в этих условиях как никогда возрастает роль квалифицированного персонала, — отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова. — Операторы современных станков с программным управлением обладают высокоинтеллектуальной, сложной и очень востребованной профессией. Конкурс позволяет им проявить свои профессиональные и личные качества, знания и навыки, дает толчок и стимул к развитию.

Победители Чемпионата по каждой из компетенций рекомендованы к участию в Корпоративном чемпионате RostecSkills-2021, который станет отборочным этапом для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech. От ПАО «ОДК-Сатурн» «получили путевки» в RostecSkills-2021 Сергей Павлов и Дмитрий Иванов.