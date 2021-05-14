В Рыбинске благоустроят центральную городскую площадь

14.05.2021, 16:57, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Ремонт, Строительство

В ближайшее время в Рыбинске начнутся работы по благоустройству площади Дерунова.

Центральную рыбинскую площадь ждет полное преображение: новая планировка, замена покрытия, модернизация фонтана и новые архитектурные элементы.

В первую очередь будет проведен масштабный демонтаж существующей плитки и бордюрных камней, разбор чаши фонтана и его конструктивных элементов. Затем на территорию выйдет тяжелая техника.

– Предстоит заново сформировать песчано-гравийную подушку, подготовить площадь к обустройству новых газонов и укладку плиточного покрытия. Ожидает полная замена коммуникаций фонтана. Сам фонтан будет плоскостным, с 60-ю подводными светильниками, что уже существенно изменит привычный облик площади, – рассказал Георгий Киреев, начальник управления строительства.

Новым элементом станет Доска почета. Этот архитектурный элемент хорошо помнят люди старшего поколения. На обновленной площади конструкция появиться вновь. Украсят ее фотографии людей, которые вносят значимый вклад в развитие города. В отборе кандидатов примут участие жители.

Также площадь подсветят двенадцатью уличными светильниками, по периметру установят 10 скамеек и 10 урн.

Завершить работы подрядной организации предстоит в сентябре. Стоимость работ – без малого 39 миллионов рублей, где 25 миллионов – средства губернаторского проекта «Решаем вместе» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». 14 миллионов – дополнительное целевое финансирование из областного бюджета.

Пресс-служба администрации города Рыбинска