Отрицать нельзя! Накажут

10.05.2021, 9:09, Эксклюзив

Теги: Администрация, История, Муниципальный совет, Сарказм, Усть-Шексна

В совет депутатов внесён проект постановления о запрете отрицания исторической роли Усть-Шексны в образовании Рыбинска.

В соответствии с документом, запрещается упоминать любые даты основания города (в том числе – 1777 и 1504 годы), кроме установленной и исторически доказанной. Все упоминания 200-летия Рыбинска должны быть заменены на 950-летие.

– Наши учёные провели большую академическую работу по определению истиной даты основания города, так что нельзя позволять каким-либо персоналиям отрицать великую историю нашей малой родины, – отметили в пресс-службе мэрии.

Проектом постановления предусматривается административная ответственность за отрицание роли Усть-Шексны в образованиии современного Рыбинска, а также за несогласие с датой основания города (6579 год по истинному летоисчислению).

Установлена сумма штрафа – от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, для утверждения исторической значимости Усть-Шексны в истории России, с 1 сентября текущего года во всех рыбинских школах введут уроки мерянского языка. Тендер на разработку учебного пособия уже объявлен.