Имплантация зубов: суть, особенности, виды популярного способа восстановления

26.04.2021, 7:07, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Зубы постепенно разрушаются, поражаются кариесом, подвергаются различным травмам, влекущим за собой их потерю. Если повреждения частичны, можно добиться восстановления методом установки коронок. В данном случае важно наличие здорового корня, способного выдержать последующие нагрузки. В противном случае используется другой метод – имплантация. Она решает проблемы при полном отсутствии одного или нескольких зубов.

Что представляет собой зубной имплант

Имплантация зубов осуществляется при помощи сложной конструкции. Имплантом называют только нижнюю часть – искусственный корень. Он вживляется в челюсть. Фактически это штифт из гипоаллергенного сплава. Сверху на нем фиксируется коронка – керамический колпачок. Между ними находится абатмент – опорный переходник из металла, высокопрочного пластика или керамики.

Существует несколько способов установки имплантов – одномоментный, одноэтапный и двухэтапный. Сразу после удаления зубов используется первая методика. Оставшиеся две применяются в случае более ранней потери. Иногда имплантации предшествуют пластические операции, направленные на восстановление челюсти.

Показания и преимущества

Главное показание к установке искусственной конструкции, заменяющей корень и зуб – отсутствие одной или нескольких единиц. Предлагается имплантация зубов в Серпухове любым из современных методов. Стоматологический центр «Идеалдент» гарантирует лучшие условия. Иногда этот вариант восстановления рекомендуется, если зубы не потеряны, но имеют критическое состояние. В таком случае их удаляют.

К преимуществам имплантации можно отнести:

практически неограниченный срок службы конструкций;

высокая схожесть по функциям и внешнему виду с натуральными зубами;

минимальный перечень ограничений и противопоказаний;

возможность восстановления привлекательной улыбки даже при полном отсутствии зубов (для обычных коронок нужны корни и соседние единицы).

Имплантация отсрочивается, если пациенту нет 18 лет. Не рекомендуют ее выполнять беременным женщинам. Чтобы конструкция «прижилась», нужно обязательно вылечить все заболевания в ротовой полости. Это позволит уничтожить болезнетворные микробы. Доверять процедуру нужно проверенным специалистам. Желательно отдавать предпочтение более современным материалам с улучшенными характеристиками.

Подготовлено по материалам https://www.tarusadent.ru/