Меньше двух человек на место и зарплаты от 39 000 рублей – кому в Ярославской области легче всего найти работу?

20.04.2021, 10:04, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок вакансий в Ярославской области и выяснила, каким специалистам проще всего трудоустроиться.

По данным hh.ru, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда – это пять-шесть резюме на одну вакансию. При таком показателе соискатели не испытывают высокой конкуренции за вакансии, но и у компаний есть выбор среди кандидатов.

Самая низкая конкуренция среди соискателей в Ярославле и области сегодня наблюдается в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» – здесь на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме, то есть менее двух человек. В топ-5 самых востребованных специалистов вошли: лечащий врач, врач-эксперт, младший и средний медперсонал, специалисты по продажам и фармацевты. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере по итогам марта составила 45 800 рублей.

Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей сферы «Рабочий персонал»: на одну вакансию здесь приходится 1,7 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 39 000 рублей. Чаще всего этой весной ищут слесарей, комплектовщиков, грузчиков, разнорабочих, наладчиков и механиков.

На третьем месте среди наименее конкурентных сфер – «ИТ, интернет, телеком», где на одну вакансию приходится 1,9 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 41 300 рублей. Больше всего вакансий для программистов, инженеров, специалистов по продажам и специалистов технической поддержки.

В целом по Ярославской области на одну вакансию приходится 5 резюме. Это умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя. В среднем по России уровень конкуренции среди кандидатов чуть выше – 5,3 резюме на вакансию.