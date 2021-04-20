Меньше двух человек на место и зарплаты от 39 000 рублей – кому в Ярославской области легче всего найти работу?
 

Меньше двух человек на место и зарплаты от 39 000 рублей – кому в Ярославской области легче всего найти работу?

20.04.2021, 10:04, Детали
Теги: , ,

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок вакансий в Ярославской области и выяснила, каким специалистам проще всего трудоустроиться.

По данным hh.ru, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда – это пять-шесть резюме на одну вакансию. При таком показателе соискатели не испытывают высокой конкуренции за вакансии, но и у компаний есть выбор среди кандидатов.

Самая низкая конкуренция среди соискателей в Ярославле и области сегодня наблюдается в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» – здесь на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме, то есть менее двух человек. В топ-5 самых востребованных специалистов вошли: лечащий врач, врач-эксперт, младший и средний медперсонал, специалисты по продажам и фармацевты. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере по итогам марта составила 45 800 рублей.

Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей сферы «Рабочий персонал»: на одну вакансию здесь приходится 1,7 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 39 000 рублей. Чаще всего этой весной ищут слесарей, комплектовщиков, грузчиков, разнорабочих, наладчиков и механиков.

На третьем месте среди наименее конкурентных сфер – «ИТ, интернет, телеком», где на одну вакансию приходится 1,9 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 41 300 рублей. Больше всего вакансий для программистов, инженеров, специалистов по продажам и специалистов технической поддержки.

В целом по Ярославской области на одну вакансию приходится 5 резюме. Это умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя. В среднем по России уровень конкуренции среди кандидатов чуть выше – 5,3 резюме на вакансию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

16.04 / ЕКС предъявили неустойку

12.04 / Минимальный набор продуктов питания за месяц подорожал на 2,7 процента

10.04 / Космос на монетах

09.04 / Исполнение концессионного соглашения с «Рыбинской генерацией» под контролем

08.04 / Стали известны объемы продаж новых авто в 2020 году

06.04 / Возможность купить элитную квартиру в Санкт-Петербурге

05.04 / Работы по берегоукреплению на Стрелке «практически» завершены

02.04 / Клиентам Tele2 вдвое снизят цену на комбо в популярной бургерной

31.03 / Какие меры финансовой поддержки пользовались у ярославцев наибольшим спросом?

26.03 / Вспашка целины культиватором в Ярославле и области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика