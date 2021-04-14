В Рыбинске открылся макет Мологи

14.04.2021, 16:27, Новости

Теги: История, Молога, Музей

В Рыбинске состоялось открытие выставки, посвященной затопленному городу Мологе.

Создание экспозиции стало возможным благодаря участию авторов в конкурсе президентских грантов, где проект «Неизвестная Молога — русская Атлантида» получил высокую оценку и весомую финансовую поддержку на его реализацию.

Основным элементом выставки стал масштабированный макет города. Он создан по фотографиям, чертежам и личным воспоминаниям мологжан. Кроме детальной проработки жилых домов, зданий, храмов и памятников архитектуры, модель передает рельеф местности и план застройки города. Над созданием макета работала команда архитекторов во главе с Александром Ждановым, проектировщиков и художников-декораторов. Макет выполнен в масштабе 1:100, его размеры 3,5 на 13 метров.

– Наш макет – это симбиоз современных технологий и традиционного декоративно-прикладного искусства. Каждое из 400 зданий распечатано на 3D-принтере, но расписано вручную. Предусмотрены разные интерактивные режимы: ночной город, шум торговой площади, колокольный звон и другие сценарии. Кроме макета можно увидеть архивные фотографии, услышать истории мологжан, – рассказал автор проекта, директор муниципального «Информационно-туристкого центра», руководитель НЧУК «Рыбинские рыбы» и индивидуальный предприниматель Алексей Алексашин.

Всего над созданием модели затопленного города трудились около двух лет, проведена огромная работа с архивными источниками, музейными фондами. Даже дата открытия приурочена к историческому событию – 14 апреля 1941 года началось заполнение Рыбинского водохранилища, которое погребло под собой город.

– По предложению рыбинских властей Ярославская областная Дума сделала эту дату памятным днем. Это, наверно, не самый веселый праздник, но пока есть память, Молога будет жить. И сохранять ее помогают подобные общественные инициативы. Я смотрю на этот макет и вижу город, его уклад жизни, природу, архитектуру, словно в реальности побывала там, – поделилась впечатлениями депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.

На макете представлены уменьшенные в сто раз главный храм Мологи, легкоатлетический манеж, винокуренный завод, пожарная каланча, здание гимназии. Все объекты были воссозданы по немногим сохранившимся черно-белым фотографиям и эскизным наброскам

– Мологская тема разрабатывается музейщиками уже около 30 лет, по крупицам мы собираем фотографии, документы, свидетельства драматичной истории Мологи. Для нас это первый опыт макетирования, но то, что получилось, очень близко к действительности. В основу макета положено около 400 фотографий, проведена большая работа по поиску чертежей и планов в архивах, собрана серьезная научная база, – рассказал заведующий музеем Мологского края Анатолий Клопов.

Первыми посетителями стали представители землячества мологжан. Оно сформировано в Рыбинске, куда переехала основная часть жителей затопленных территорий. Переселенцы передают семейные истории из поколения в поколение, бережно храня память о своей малой родине.

– Мои бабушка и мама родились в Мологском крае и жили там до самого затопления. Они рассказывали, что это были святые, светлые и плодородные места, где злаковые росли по плечи и водились осетры размером со стол. И сегодня я вижу этот город, и слезы радости на глазах наворачиваются, – поделилась Ирина Куликова.

Проект направлен на сохранение памяти о духовном и историко-культурном наследии Мологи. Посетить выставку можно в старом здании Рыбинского музея-заповедника. Телефон для справок: 8 (4855) 283963, 284004.

Пресс-служба администрации города Рыбинска