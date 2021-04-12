Более 10 тысяч человек в Рыбинске сделали прививку против Covid-19

12.04.2021, 11:09, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске в восьми городских поликлиниках можно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно разными способами: через портал госуслуг, при личном обращении или по телефону поликлиники по месту жительства. Бесплатную прививку от ковид-19 сделали уже более 10 000 человек, из которых 7 102 человека завершили вакцинацию в два этапа.

В лечебных учреждениях есть достаточный запас вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). С начала прививочной кампании в город поступило 13340 доз препарата.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы № 3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416. Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3. Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д.58. Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника № 3 имени Н.А.Семашко. Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг .

– поликлиника № 3, ул. Свободы, 4а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 4 ул. З. Космодемьянской, 1а. Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.