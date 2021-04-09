В Рыбинске устанавливают таблички с QR-кодами на исторических зданиях
 

В Рыбинске устанавливают таблички с QR-кодами на исторических зданиях

09.04.2021, 15:35, Новости
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Проект размещения табличек с QR-кодами на исторических зданиях сегодня получил продолжение. Таблички установили еще на два здания в старом центре Рыбинска – Красном и Мучном гостиных дворах.

– Таблички – акцент для привлечения внимания к знаковым зданиям. Эти строения интересны своей архитектурой и историей, связаны с именами известных земляков, – рассказала первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Лариса Шакирова. – Сегодня таблички установили на ярких общественных зданиях строго центра города. Заложены они были еще первым регулярным планом Рыбинска.

Таблички с кодами разместили на фасадах зданий Мучного гостиного двора и Красного гостиного двора. Сама табличка имеет небольшой текст с названием здания и годом постройки, QR-код, который считывается мобильным устройством, открывает сайт «Визит Рыбинск» (за его изготовление из бюджета города заплатили 250 тыс. рулей), где размещена уже полная информация об объекте. Сайт ведет и наполняет городской Туристско-информационный центр.

Первая табличка установлена в декабре прошлого года на здании часовни Югской Дорофеевой пустыни. Еще около 15 установят в этом году. В ближайшее время планируется установка табличек с QR-кодами на Доме Попова (угол ул. Крестовой и Преображенского переулка), на здании земства (ул. Крестовая, 77), усадьбе Тюменцевых – Переславцевых (ул. Крестовая 15 и 17), торговом центре «Центральный».

Проект по привлечению внимания жителей, особенно молодежи, а также туристов к интересным объектам архитектуры реализуется совместно частным предприятием и городской администраций.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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