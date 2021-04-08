Стали известны объемы продаж новых авто в 2020 году

08.04.2021, 14:54, Детали

Теги: Бизнес, Транспорт

2020 год для отечественного авторынка стал не самым удачным. Однако наиболее пессимистичные прогнозы аналитиков не оправдалась. Разница в продажах в сравнении с 2019 годом составила 9,1%. Что касается ситуации с отдельными регионами, а в частности с Краснодарским краем, то продажи новых автомобилей и автозапчастей здесь не сильно упали.

Лучше, чем ожидалось

Российский авторынок в 2020 стал четвертым по объемам продаж в Европе. Всего за прошлый год было продано около 1,6 млн автомобилей. Для сравнения, в 2019 году реализовали 1,76 млн авто. Статистикой поделилась Ассоциация европейского бизнеса AEB. Кризисный 2020 год отмечен почти такими же объемами продаж, как более спокойный 2017 год. Самыми продаваемыми оказались модели следующих марок:

Lada (Россия). Продано 344 тыс. авто;

KIA (Южная Корея). Продано 202 тыс. авто;

Hyundai (Южная Корея). Продано 163 тыс. авто;

Renault (Франция). Продано 128 тыс. авто.

Положительную динамику продаж продемонстрировали Skoda (рост спроса на 6,8%), BMW (рост 2,9%). Хуже всего дела обстоят у Mitsubishi (падение на 29,5%), ГАЗ (падение продаж на 19,9%) и Mazda (продажи новых авто и комплектующих снизились на 13,7%). А вот у Lada, бессменного лидера продаж в России и СНГ, общее падение составило 17%. Некоторые из прогнозов аналитиков в сфере автобизнеса не сбылись. Отложенный спрос потенциальных автовладельцев быстро исчерпал себя, а предновогодняя гонка завершилась еще в начале декабря.

Автомобильные регионы

Краснодарский край входит в ТОП-5 российских регионов по числу проданных автомобилей в 2020 году. Здесь прошло регистрацию 53 758 единиц легкового транспорта. В 2019 году регистраций было больше: 59 421 единиц (- 9,5%). В статистику попали только новые автомобили. Как отмечают аналитики, у вторичного авторынка Краснодарского края есть отличительная особенность: здесь крайне популярны подержанные пикапы и мини-грузовики.

Первое место в рейтинге продаж новых авто занимает столица России, Москва. Но покупки транспортных средств в этом регионе снизились на 12,7%, если брать в сравнение статистику за 2019 год. Падение в Московской области, втором рынке по объемам продаж, составило 21,1%. Было продано 195 869 и 105 887 легковых авто соответственно. Тройку лидеров по спросу на новые автомобили замкнул Санкт-Петербург, где в 2020 году зарегистрировали 84 098 легковушек.