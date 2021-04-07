Инновационная политика ОДК направлена на генерацию новых идей и их практическое внедрение

07.04.2021, 14:48, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

Проекты ПАО «ОДК-Сатурн» «Гибридная аддитивная штамповка» и «Проектирование установки по забросу воды для сертификации двигателя ПД-14» стали победителями конкурса научно-исследовательских работ АО «ОДК» «Шторм инноваций – 2020».

Почетные грамоты сатурновцам – призерам конкурса вручил 31 марта 2021 года в выставочном зале ПАО «ОДК-Сатурн» генеральный конструктор рыбинского предприятия Роман Храмин.

«Конкурс «Шторм инноваций» прошел в ОДК впервые. В нем рассматривались внутренние технические работы, имеющие прикладное значение для основных программ корпорации. Самое важное в подобных конкурсах – обмен информацией и сотрудничество. Генерация новых идей, поиск нестандартных подходов в решении сложных научно-технических задач, практическая реализация инновационных проектов являются основой инновационной политики корпорации», – отметил Роман Храмин.

Работа «Гибридная аддитивная штамповка» показывает, как комбинация традиционных и перспективных технологий дает синергетический эффект. Данная тема заняла второе место на инновационном конкурсе ОДК. Специалисты рыбинского предприятия сформулировали идею применения для формообразования заготовок из титанового сплава технологии селективного электронно-лучевого сплавления металлопорошковой композиции с целью последующей изотермической штамповки лопаток газотурбинных двигателей. Практическую апробацию метода провели на базе серийного процесса штамповки лопаток двигателя SaM146. Изготовление фасонированных заготовок аддитивным методом из синтезируемого титанового сплава позволяет существенно сократить сроки и стоимость получения первых годных деталей на стадии ОКР и сохранить экономический эффект при внедрении в серийное производство деталей практически любой сложности.

Совместный для ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-Авиадвигатель» проект «Проектирование установки по забросу воды для сертификации двигателя ПД-14» занял третье место. Для подтверждения работоспособности двигателей при забросе воды разрабатываются стенды, которые позволяют проводить испытания с полной имитацией полетных условий. Спроектированный на основе расчетно-экспериментальных работ испытательный стенд позволяет имитировать условия воздействия атмосферных осадков на работу двигателя, сокращает сроки и стоимость создания двигателя. Разработанный стенд установлен на площадке открытого испытательного стенда в Полуево, он позволяет проводить сертификационные испытания по забросу воды в двигатель большей размерности (диаметр входа в вентилятор ~2 м), а также может быть модифицирован под испытания двигателей диаметром менее 2 м.

– «Шторм инноваций» призван стимулировать конструкторско-технологические службы к развитию существующих и созданию новых продуктов, новых технологических решений, конкурентоспособных на глобальном рынке. Этот конкурс направлен на развитие «внутренних инноваций». Мы видим высокий уровень работ, который был продемонстрирован всеми участниками, что говорит об успешности выбранного подхода и необходимости постоянного проведения конкурса, – рассказал директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов.