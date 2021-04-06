Места отдыха Ярославской области готовы к туристическому сезону

06.04.2021, 11:01, Новости

Теги: Tele2, Выходные, Интернет, Технологии, Туризм

Tele2 подготовила сеть к сезону активного загородного отдыха.

Компания модернизировала наиболее загруженные базовые станции в пригородах, повысила качество интернета в районных центрах и развернула новое покрытие еще в двух небольших населенных пунктах. В зоне охвата сети Tele2 – практически все дачи, пляжи и дороги по пути к ним.

Прошлый год сместил фокус внимания горожан в сторону дачного отдыха. По данным big data Tele2, с апреля по сентябрь 2020 года поток поездок из Ярославля на природу в выходные дни в среднем увеличивался в 1,5 раза. Любопытно, что во время длинных майских уикендов и Дня России он возрастал втрое.

Популярными местами отдыха жителей были населенные пункты и пляжи по направлениям на Рыбинск, Данилов, Любим, Ростов и вдоль трассы на Кострому. В среднем абоненты проводили на дачах порядка 19 часов. Предпочтительным каналом связи стал мобильный интернет: рост спроса на трафик Tele2 за городом рекордно вырос в 1,6 раза.

– Мы подготовили сеть к новому сезону с учетом статистики прошлого года и постоянно растущих потребностей клиентов, – рассказал Константин Урванцев, технический директор ярославского филиала Tele2. – Для этого наши специалисты модернизировали оборудование на наиболее загруженных базовых станциях – это повысило качество интернета за городом. Кроме этого, было усовершенствовано покрытие в райцентрах и запущены новые базовые станции 4G/3G/2G в двух населенных пунктах – Бегоулево Ярославского района и Глебово Рыбинского района».

В зоне охвата сети Tele2 проживает свыше 97% жителей региона. В 2021 году оператор продолжит работу по развитию сети и наращиванию площади покрытия.