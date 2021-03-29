Статистика вакцинации от Covid-19 в Рыбинске

29.03.2021, 11:08, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

За последнюю неделю официальная статистика по заболеваемости Covid-19 в Рыбинске снижается.

Не последнюю роль в этом играет вакцинация. На сегодняшний день рыбинцы получили 13 607 доз вакцины. Первый этап вакцинации прошли 7 728 человек, 5 879 человек завершили вакцинацию из двух компонентов вакцины.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, записаться на прием можно любым удобным способом: через портал Госуслуг, по телефону регистратуры или личном обращении.

На прошлой неделе прививку от коронавирусной инфекции сделала председатель комитета Ярославской областной думы по социальной политике и демографии, труду и занятости Лариса Ушакова, которая пообщалась с пациентами поликлиники горбольницы №3 в микрорайоне Волжский.

– Коронавирус никуда не делся. Каждый день продолжают заражаться около ста жителей Ярославской области. Только полная вакцинация поможет быстрее снять ограничения, – пояснила Лариса Ушакова. – Да, после прививки есть легкие недомогания, небольшая температура, врачи предупреждают об этих симптомах, но это проходит в течение дня.

Всего в регион поступило 53972 дозы вакцины. В Ярославской области действуют 47 пунктов вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, 10 из них расположены на территории Рыбинска. В регионе 16 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации. Рыбинцы могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства.

Адреса поликлиник, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы №4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д. 3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А.Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг .

– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской, 1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.

Пресс-служба администрации города Рыбинска