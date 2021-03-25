Москва – город множества парков и садов

25.03.2021, 16:34, Выходной

Теги: Благоустройство, Транспорт

Москва – главный город России, и каждый житель нашей страны стремится побывать в нем ходя бы однажды. Это огромный мегаполис с почти 12-ти миллионным населением и огромным количеством самых разнообразных и очень интересных достопримечательностей. За один приезд в столицу осмотреть их все просто невозможно, и туристы приезжают сюда снова и снова.

Москва – это крупный транспортный центр. Добраться сюда можно любым видом транспорта, но преимуществом все-таки обладает железная дорога. Именно поезд является самым удобным и комфортным видом транспорта для многих туристов. В городе действует девять железнодорожных вокзалов, обслуживающих поезда со всех направлений. Крупнейшим по объему перевозок считается Ярославский вокзал. Но основная доля перевозок приходится на пригородное сообщение. Пассажиров дальнего следования станция ежегодно обслуживает около полумиллиона.

В расписание станции входят много маршрутов, включая и поезд дальнего следования до Владивостока. Но наиболее востребован маршрут до Ярославля. Билеты Москва — Ярославль можно приобрести не только в кассе вокзала, но и в интернете.

Первым делом гости города осматривают главные достопримечательности Москвы – Красную площадь и Кремль. Но потом, осмотр продолжается уже в соответствии с интересами самих туристов. В Москве, особенно в теплое время года, очень приятно прогуляться по паркам. Они есть почти в каждом районе, но особый интерес представляют те, которые имеют и историческую ценность. В них можно не только побродить по тенистым аллеям, но и посетить расположенные здесь музеи и даже дворцы.

Один из них – музей-заповедник «Царицыно». Его жемчужиной по праву считается дворцовый комплекс 18-го века. Загородная резиденция для Екатерины II строилась более 20 лет. Первоначальный вариант Екатерине не понравился, и уже построенный дворец полностью разрушили. А вот нового дворца императрица так и не увидела. Она умерла раньше, чем его закончили. Работа остановилась, и строительство возобновили только в наши дни. В 2007-м реконструкция была завершена, и дворец был открыт для посещений.

Интересен и «Нескучный сад». В нем можно увидеть Летний домик графа Орлова, беседку, посвященную 800-летию Москвы и Андреевский пруд, где круглый год живут утки. Здесь много интересных и уникальных детских площадок, поэтому «Нескучный сад» можно посещать даже с маленькими детьми.

Из новых парков обязательно надо побывать в «Зарядье», которое находится недалеко от Красной площади. Его изюминкой является уникальная смотровая площадка «Парящий мост». Он нависает над рекой и как бы парит в воздухе. Отсюда открываются виды на Кремль, Китай-город, сталинские высотки. Это лишь несколько парков из огромного списка парков Москвы, и каждый из них по-своему красив и уникален.