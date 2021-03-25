Дом из пеноблоков: почему бы и да?

25.03.2021, 16:28, Детали

Теги: Строительство

Когда на кону возведение собственного жилья, все детали будущего дома продумываешь до мелочей. Тут ошибки быть не может – все должно быть выполнено по высшему разряду. Конечно, один из самых важных моментов – это материал, из которого возводится все здание. Многие компании сегодня предлагают рассмотреть вариант строительства дома из пеноблоков под ключ , объясняя это многими преимуществами.

Чтобы не быть голословными, предлагаем обсудить, какие положительные стороны влечет за собой такое принятое решение. Опираться будем на данные, представленные на сайте https://b-h-c.ru/ – эта компания занимается малоэтажным строительством из пеноблоков уже не первый год, а потому фактам в их исполнении можно доверять.

Преимущество 1 – в этом доме тепло

У пенобетона сравнительно невысокий показатель теплопроводности, впрочем, как и у других материалов из ячеистого бетона (например, у газобетона наблюдаются такие же самые свойства). Благодаря тому, что у этих строительных материалов пористая структура, они являются отличными изоляторами и практически не теряют накопленное внутри здания тепло.

Преимущество 2 – малый вес дома

Конечно, у пенобетона тоже есть свои марки, которые влияют на вес блоков. Однако можно говорить о том, что 1 кубический метр весит 300 кг и выше – максимальная цифра составляет 1200 кг. Сам по себе вес блоков не имеет значения, однако фундамент в этом случае можно делать не таким основательным, а это выливается в существенную экономию на материалах.

Преимущество 3 – показатели гигроскопичности минимальны

Когда пенобетон изготавливается, используется особый способ формирования блоков, когда они заливаются в формы. В результате образуются закрытые поры, что способствует тому, что этот строительный материал не впитывает влагу, поступающую из окружающей среды.

Дополнительные преимущества

Однако на этом положительные стороны использования пенобетона не заканчиваются – можно говорить о следующих параметрах:

долговечность материала – с годами он становится еще прочнее;

устойчивость к огню – один из самых безопасных в плане возгорания материалов;

экологичность – для производства используются лишь натуральные материалы с небольшим (не более 1%) вкраплением синтетических;

быстрота возведения здания – особенно по сравнению с кирпичной кладкой.

Словом, преимущества на лицо, а значит, можно принимать положительное решение в пользу этого материала.