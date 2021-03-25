Дом из пеноблоков: почему бы и да?
25.03.2021, 16:28, Детали
Теги: Строительство
Когда на кону возведение собственного жилья, все детали будущего дома продумываешь до мелочей. Тут ошибки быть не может – все должно быть выполнено по высшему разряду. Конечно, один из самых важных моментов – это материал, из которого возводится все здание. Многие компании сегодня предлагают рассмотреть вариант строительства дома из пеноблоков под ключ, объясняя это многими преимуществами.
Чтобы не быть голословными, предлагаем обсудить, какие положительные стороны влечет за собой такое принятое решение. Опираться будем на данные, представленные на сайте https://b-h-c.ru/ – эта компания занимается малоэтажным строительством из пеноблоков уже не первый год, а потому фактам в их исполнении можно доверять.
Преимущество 1 – в этом доме тепло
У пенобетона сравнительно невысокий показатель теплопроводности, впрочем, как и у других материалов из ячеистого бетона (например, у газобетона наблюдаются такие же самые свойства). Благодаря тому, что у этих строительных материалов пористая структура, они являются отличными изоляторами и практически не теряют накопленное внутри здания тепло.
Преимущество 2 – малый вес дома
Конечно, у пенобетона тоже есть свои марки, которые влияют на вес блоков. Однако можно говорить о том, что 1 кубический метр весит 300 кг и выше – максимальная цифра составляет 1200 кг. Сам по себе вес блоков не имеет значения, однако фундамент в этом случае можно делать не таким основательным, а это выливается в существенную экономию на материалах.
Преимущество 3 – показатели гигроскопичности минимальны
Когда пенобетон изготавливается, используется особый способ формирования блоков, когда они заливаются в формы. В результате образуются закрытые поры, что способствует тому, что этот строительный материал не впитывает влагу, поступающую из окружающей среды.
Дополнительные преимущества
Однако на этом положительные стороны использования пенобетона не заканчиваются – можно говорить о следующих параметрах:
- долговечность материала – с годами он становится еще прочнее;
- устойчивость к огню – один из самых безопасных в плане возгорания материалов;
- экологичность – для производства используются лишь натуральные материалы с небольшим (не более 1%) вкраплением синтетических;
- быстрота возведения здания – особенно по сравнению с кирпичной кладкой.
Словом, преимущества на лицо, а значит, можно принимать положительное решение в пользу этого материала.
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